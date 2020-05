«Евровидение» против COVID-19: как «зажгут свет» на конкурсе в 2020 году

16 мая Первый канал покажет уникальное шоу. «Евровидение-2020», которое должно было пройти в Роттердаме, но … Пандемия заставила организаторов найти необычный формат: Европейский вещательный союз решил устроить телеконцерт на удаленке.

— К сожалению, в этом году не будет конкурса песни «Евровидение», — уточнил супервайзер проекта Юн Ула Санн. — Вместо этого мы намерены объединить Европу уникальной телевизионной программой Europe Shine A Light («Европа зажигает свет»).

Мы призываем всех вещателей, которые должны были принять участие в конкурсе в 2020 году, а также членов ЕВС в других странах транслировать это шоу в духе единства и сплоченности.

Все c радостью согласились. Концерт будет состоять из клипов, опубликованных в преддверии «Евровидения-2020». Никаких баллов и голосования не будет, только показательные выступления.

От России, напомним, на конкурс должна была поехать питерская рейв-группа Little Big с композицией UNO, клип на которую набрал 85 млн просмотров в YouTube — это как если бы ролик по одному разу посмотрело все население Нидерландов, Португалии, Швеции, Финляндии, Словакии, Греции, Бельгии, Австрии, Ирландии и Дании.

— Мы хотим сделать шоу, которое покажет не только номера 41 участника (столько стран намеревались участвовать в «Евровидении-2020»), — отметил Ситсе Баккер, исполнительный продюсер EBU, — но и вдохновит тех, кто дома, объединит людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена.

Конечно, мы также будем вспоминать тех, кто пострадал от пандемии коронавируса, и тех, кто усердно борется с ним. Давайте сделаем этот момент в истории «Евровидения» незабываемым.

Концерт продлится порядка двух часов — в него войдут и 41 песня, так и не прозвучавшая на каноническом «Евровидении-2020», и специальные выступления победителей прошлых лет.

Кроме того, участники шоу все вместе, но находясь у себя дома, исполнят победную песню «Евровидения-1997» Love Shine a Light («Любовь зажигает свет») группы Katrina and the Waves. А еще в эфире покажут клипы фанатов шоу, которые поют песню Джонни Логана What’s Another Year? («Что значит еще один год?»), выигравшего «Евровидение-1980» в Гааге.

По сути, шоу будет представлять собой набор клипов, которые были сняты для конкурса в Нидерландах. Живых выступлений не будет.

Из реалити — только приветствия стран-участниц и ведущие: актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли (участница конкурса в 1998 и 2007 годах) и артист Ян Смит.

Комментировать трансляцию в России будут телеведущая Яна Чурикова и музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта.

Посмотреть проект можно будет и в интернете — на официальном ютуб-канале «Евровидения» и странице Первого канала.

Пока шоу Europe Shine A Light не вышло в эфир, собственный аналог «Евровидения» в YouTube запустил Ильич — лидер Little Big Илья Прусикин.

Музыкант на своем ютуб-канале «КликКлак» выкладывает выпуски «Карантиновидения» — шуточного отбора максимально чудовищных с точки зрения музыки и артистизма клипов из интернета.

В гости к Ильичу уже приходили Гарик Харламов, Полина Гагарина, рэпер Morgenshtern, Лолита, Александр Гудков и другие звезды.