Стилисты «Модного приговора» превратили обычную женщину в роковую красотку

Новая участница программы решилась на кардинальную смену имиджа ради того, чтобы вновь привлечь к себе внимание супруга.

Участие в съемках нового выпуска программы «Модный приговор» на Первом канале приняла чета Ермолиных. Глава семьи — Алексей — с раннего детства мечтал о том, что станет миллионером. Рядом с собой 32-летний молодой человек хотел видеть женщину, которая станет для него надежным тылом и опорой. Стоит отметить, что нашему герою удалось встретить такую девушку. К слову, предприимчивого юношу не смутила значительная разница в возрасте с невестой. 44-летняя Елена была старше избранника на целых 12 лет.

Себя Алексей называет молодым и энергичным мужчиной. Кроме того, он дал понят, что недоволен гардеробом возлюбленной — особенно ее «старомодными платьями».

«Я не хочу, чтобы все думали, что это моя мама!» — заявил в студии избранник Елены.

Ради сохранения брака женщина согласилась довериться стилистам программы «Модный приговор» на Первом канале. Возлюбленная Алексея понимала, что ее обаятельный муж — магнит для молоденьких девушек. Для того, чтобы составить им достойную конкуренцию Елена решилась на преображение и кардинальную смену имиджа.

Героиня ток-шоу не ожидала, что профессионалам удастся сотворить с ней настоящее чудо и превратить из типичной «домохозяйки» в роковую красавицу. Теперь Алексей должен опасаться того, что его Елена вскружит голову окружающим ее мужчинам. Ведь после тех усилий, которые приложили стилисты «Модного приговора» она стала выглядеть гораздо моложе и концептуальнее.

«Это фантастика!» — заявил Дмитрий Дибров, залюбовавшись героиней ток-шоу после преображения.

Напомним, что шоумен временно заменяет на программе Александра Васильева, который недавно выписался из Коммунарки.