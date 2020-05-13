«Заработки упали, но и расходы снизились»: ведущие шоу «Утро России» о кризисе, коронавирусе и о разлуке

Телепрограмма «Утро России» знает, как зарядить позитивом своих зрителей, и не так важно – подкрался коронавирус или поднялись цены в магазинах. Утренними магами и волшебниками хорошего настроения на канале «Россия» работает несколько ведущих.

Журналисты Teleprogramma.pro расспросили Елену Ландер, Владислава Завьялова и Дениса Стойкова о том, как они активничают в соцсетях, обрастают ли новыми хобби, готовят ли в изоляции или предпочитают доставку еды, делятся ли кошельком и в целом радуются ли жизни. А Владислав успел поделиться рецептом любимой пасты с белыми грибами!

— Что сегодня обязательно нужно делать по утрам?

Елена: — Составлять расписание на день. И первый пункт у меня, например, — домашняя тренировка.

Денис: — По утрам нужно обязательно вставать под будильник и делать зарядку!

Владислав: — Обязательно по утрам надо заставлять себя вставать! Желательно, в привычное время, даже на удаленке! Иначе временные послабления станут препятствием к возвращению в привычное русло. Дела никто не отменял, и по дому тоже!

— Как настроиться на чудесное настроение?

Елена: — На самом деле все внутри вас, а снаружи только предлагаемые обстоятельства. Вы сами начнете открывать в себе силы и энергию, включать хорошее настроение и даже делиться с другими, если научитесь себя слышать. Сейчас есть время познакомиться с собой поближе.

Понять, что вам нравится делать на самом деле. Посмотреть на свое окружение и понять, вы действительно хотите общаться с этими людьми, или делаете это, потому что «так надо»? Вам нравится то, чем вы занимаетесь или просто страшно поменять сферу деятельности, хотя вы давно этого хотите?

Может быть, пришло время что-то менять, тогда и настроение будет хорошее. В конце концов вспомните, что у вас есть мечта и это законно.

Денис: — Для чудесного настроения можно посмотреть нашу программу!

Владислав: — Настраиваться на «чудесное» настроение мне не свойственно. Оно априори «чудесным» в нынешних условиях быть не может, а нормальным — вполне! Дела и близкие люди настроят.

— Зрители чаще стали связываться с вами в соцсетях и вообще давать обратную связь?

Елена: — Мои зрители всегда были очень активными и продолжают в том же духе. Сейчас у меня есть чуть больше времени на общение в соцсетях, я веду прямые эфиры в своем «Инстаграме» с интересными людьми. Также учитываю мнения подписчиков при выборе гостей для домашнего эфира.

Денис: — Про обратную связь от зрителей — увеличения не заметил. Особо нечего сейчас постить, а просто захламлять ленту я не хочу, поэтому активность даже снизилась. Но когда что-то выкладываю, люди реагируют и это приятно.

Владислав: — Соцсети — не моя стихия. Хотя вот присоединился к челленджу в поддержку Италии на сайте italiatourism.

— Какие-то плюсы периода #сидимдома обнаружили для себя? Обзавелись еще одним хобби?

Елена: — Я сейчас учу третий язык, итальянский, наконец-то есть время закончить следующий уровень, хотя, судя по продолжительности карантина, закончу сразу два (смеется). Дома кайфуем с дочкой, у нас каждый день новая тема для девичника.

Больше времени могу уделять студентам, у меня есть курс «актерское мастерство в работе телеведущего», мы продолжаем заниматься онлайн с ребятами. Также готовлю абитуриентов к поступлению в театральные ВУЗы.

Денис: — Плюсов домашнего самоизолирования я для себя не нашел — предпочитаю жить с возможностью свободного перемещения. Хобби не обзавелся.

Владислав: — Все плюсы домашнего заточения тают с каждым днем, весна!

— На кошельке изоляция начала сказываться?

Елена: — Так как моя работа и эфиры программы «Утро России» продолжаются, я не ощутила серьезных изменений. Активно помогаю своим близким и тем, кто обращается за помощью. Сегодня тот, у кого есть работа, способен помочь тому, у кого ее нет. Потому что никто не знает, что будет завтра. Вдруг мы поменяемся местами?

Денис: — Заработки упали, но и расходы снизились, поэтому пока сидим ровно.

Владислав: — На кошельке сказалась всеобщая изоляция: пропали билеты в Болгарию на май…

— Когда последний раз встречались с родственниками за столом?

Елена: — С 9 марта я нахожусь в России с дочкой, а муж остался в Италии из-за работы. Таким образом, мы в разлуке уже почти два месяца, а застолье у нас только онлайн было, в день рождения дочери.

18 апреля ей исполнилось 10 лет, мы собрали всех в одном виртуальном пространстве и отметили вместе. Торт был настоящий, а вот квест по квартире — виртуальный. Но всем понравилось, и детям, и взрослым.

Денис: — Я живу не один, поэтому с семьей за столом минимум три раза в день. И маму навещаем пару раз в неделю, как режим позволяет.

Владислав: — С родственниками за одним столом давно не встречались, даже день рождения не стал исключением, бережем друг друга, старших прежде всего!

— Открыли для себя новые вкусные рецепты? Или пользуетесь исключительно онлайн-доставкой?

Елена: — Заказывала доставку за это время всего пару раз. Новые рецепты не открыла, зато, наконец-то, есть время опробовать все старые, на которые не было времени.

Денис: — Готовим сами, все стандартно. Стараюсь не налегать на еду, чтоб одной зарядкой обходиться.

Владислав: — Доставкой пользуемся в крайнем случае: время доставки увеличились, выбирать товары предпочитаю, глядя на сроки годности. А потому готовим дома! Могу скинуть рецепт.

Рецепт итальянской пасты от Владислава Завьялова

Варим на пару минут дольше, чем указано на упаковке пасту. Луковицу обжариваем до золотистого цвета на оливковом масле с добавлением сливочного. Туда же горстку белых грибов, не размораживая, обжариваем несколько минут, добавляем пару ложек сметаны или сливок. Готовую пасту кладем в сковороду с грибами и луком, перемешиваем. Каждую порцию посыпаем твердым сыром и зеленью.

Приятного аппетита!