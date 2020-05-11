Дочь Заворотнюк предположила, когда история с коронавирусом завершится

Дочь Анастасии Заворотнюк часто общается с подписчиками. Она старается не игнорировать комментарии и отвечать всем, кто находит время написать ей.

Общаясь с фолловерами, 24-летняя модель поделилась мнением, что скоро режим изоляции будет снят и получится вернуться к привычной жизни. Она уверена — нужно потерпеть до лета. Июнь, по мнению Анны, россияне тоже проведут в своих квартирах, к тому моменту болезнь удастся победить, пишет сайт OA.

Еще одна тема, которая живо интересует пользователей — это здоровье Анастасии Заворотнюк — актриса до сих пор проходит лечение от онкологии. Родственники актрисы стараются оградить ее от внимания прессы и поэтому на все вопросы о маме Анна отвечает крайне уклончиво, стараясь обходить острую тему стороной.

По некоторым данным, звезда сериала «Моя прекрасная няня» была выписана из больницы и проходит дальнейшее лечение в домашней обстановке.

Знаменитость находится в подмосковном Крекшино с конца апреля. В январе 2019 года Анастасия Завротнюк была госпитализирована в одну из столичных клиник. Она борется с онкологическим заболеванием, все это время семья находится рядом с ней, пишет сайт argumenti.ru.