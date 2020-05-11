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Битва с королем Татарстана: готовимся к порции безумия в новом выпуске шоу «Где логика?»

Команда Лукерьи Ильяшенко и Агнии Дитковските выйдет против Айдара Гараева и Дмитрия Губерниева. 

Битва с королем Татарстана: готовимся к порции безумия в новом выпуске шоу «Где логика?»
Кадр из передачи "Где логика?". Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ подготовил новую жаркую битву полов в передаче «Где логика?». В понедельник, 11 мая, в 21:00 столкнутся команды Лукерьи Ильяшенко и Агнии Дитковските против мужской силы Айдара Гараева и Дмитрия Губерниева.

Гости не только начнут соревнование в попытках доказать свое превосходство, но и поделятся последними новостями из мира шоу-бизнеса. Губерниев вновь продемонстрирует силу своего голоса, Ильяшенко расскажет о поездке в эпицентр коронавируса, а Дитковските пожалуется на фильмы со своим участием, выход которых накрепко заблокировал CoViD-19.

А вот Айдар Гараев выступит с неожиданным заявлением и смело попросит называть его не иначе как «король Татарстана» и вероломно отнимет у Белоруссии звание картофельной столицы мира. Если вы еще не впали в легкий ступор от обилия интересных фактов, то «Где логика?» предложит ответы и на другие важные вопросы. Вы задумывались, почему жареная картошка вкуснее ночью, а светофоры сделаны таким образом, что водитель сзади всегда видит зеленый раньше? Ответы появятся на ТНТ в 21:00.

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