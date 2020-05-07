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Дмитрий Губерниев не исключил, что в будущем будет тренировать Александру Трусову

Как отметил комментатор, спорт – жестокая вещь.

Дмитрий Губерниев не исключил, что в будущем будет тренировать Александру Трусову
Губеринев не исключил, что в будущем сам будет тренировать Трусову/http://globallookpress.com/

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не исключил, что в будущем фигуристка Александра Трусова, перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, может начать тренироваться даже у него. Как он добавил, спорт – жестокая вещь и рассуждать о порядочности очень сложно.

Как отметил Губерниев, между спортсменом и тренером нет каких-то финансовых и договорных отношений, которые бы были заверены у юристов. В таком случае все держится на честном слове. В любой момент может произойти «предательство».

«Может, она от Плющенко ко мне перейдет, и я буду ее тренировать — такое же тоже возможно».

Дмитрий Губерниев

Как сказал Губерниев, сегодня спортсмены все время куда-то переходят. Так будет, как думает комментатор, всегда. Делать из этого вселенскую трагедию не стоит. При этом он заметил, что морально-этические детали в этой истории навсегда останутся между Тутберидзе и Трусовой, сообщает «Спорт-Экспресс».

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