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Первая драка: на проекте «Солдатки» конфликт участниц достиг предела

Отношения Алины Бош и Анастасии Зайцевой обострены до крайности.

Первая драка: на проекте «Солдатки» конфликт участниц достиг предела
"Солдатки". Фото: телеканал ТНТ

На протяжении двух месяцев несколько девушек несут непростое бремя: служат в настоящей армии. А еще находятся под круглосуточным прицелом камер — жизнь в военной части транслируется на телеканале ТНТ в первом реалити-сериале «Солдатки». На проекте было почти все: и первый нервный срыв, и первая влюбленность, и первые слезы. Дошло дело до первой драки между девушками.

"Солдатки". Фото: телеканал ТНТ
«Солдатки». Фото: телеканал ТНТ

В очередных сериях военного сериала девушкам предстоит новое испытание. Место командира займет Анна Демешкина. Остальные солдатки поделятся на боевые тройки и будут соревноваться между собой. Старшая в тройках, которая станет худшей по итогам борьбы, покинет проект. Демешкиной придется побороться с Анастасией Зайцевой, которая все больше и больше давит на девушку. К тому же Зайцева настолько сильно вошла в роль отрицательного персонажа, что остальные сослуживицы начинают видеть в ней злодейку.

Реалити-сериал «Солдатки». Фото: телеканал ТНТ

У кого из девушек сдадут нервы, и кто из них пустит в ход кулаки, станет известно уже в это воскресенье, 10 мая, в 19:00 на ТНТ.

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