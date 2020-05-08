Первая драка: на проекте «Солдатки» конфликт участниц достиг предела

На протяжении двух месяцев несколько девушек несут непростое бремя: служат в настоящей армии. А еще находятся под круглосуточным прицелом камер — жизнь в военной части транслируется на телеканале ТНТ в первом реалити-сериале «Солдатки». На проекте было почти все: и первый нервный срыв, и первая влюбленность, и первые слезы. Дошло дело до первой драки между девушками.

В очередных сериях военного сериала девушкам предстоит новое испытание. Место командира займет Анна Демешкина. Остальные солдатки поделятся на боевые тройки и будут соревноваться между собой. Старшая в тройках, которая станет худшей по итогам борьбы, покинет проект. Демешкиной придется побороться с Анастасией Зайцевой, которая все больше и больше давит на девушку. К тому же Зайцева настолько сильно вошла в роль отрицательного персонажа, что остальные сослуживицы начинают видеть в ней злодейку.

У кого из девушек сдадут нервы, и кто из них пустит в ход кулаки, станет известно уже в это воскресенье, 10 мая, в 19:00 на ТНТ.