Участница «Солдаток» Анна Демешкина: «Я умею три раза отжиматься. А подтягиваться — ноль»

На ТНТ продолжается проект о жизни девушек в армии «Солдатки». Какие только испытания не придется выполнять представительницам прекрасного пола: разбираться в оружии, быстро одеваться и готовить «на гарнизон»!

Но и личные отношения никто не отменял — все живут в замкнутом пространстве и, сами понимаете, интриг не избежать.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с участницей шоу Анной Демешкиной. Девушка рассказала нам о проекте и о неудачной личной жизни.

— Аня, с виду ты такая хрупкая девушка… Зачем тебе армия?

— Хоть я и выгляжу так солнечно и жизнерадостно, внутри меня есть стержень. Хочу доказать, особенно хейтерам, что я далеко не маленькая инфантильная девчонка, которую легко сломить.

Тогда в моей жизни случился переломный момент. Я сама сделала предложение молодому человеку, а он отказал. Тогда у меня в голове что-то стрельнуло, вокруг посыпались здания, и я подумала, что опять живу не своей жизнью. Решила все поменять – рассталась, переехала в Москву, пришла на кастинг.

— Эти отношения были долгие?

— Около шести лет мы были не разлей вода. В последний год я перестала чувствовать себя счастливой, ощущала, что что-то не так. Мне нужно было развитие – или поставить точку, или двигаться дальше. Я сделала так, как чувствовала. Не сработало.

— Ну, ты представляешь себе, что такое армия?

— Ничегошеньки не знаю про армию, только в сериалах видела. Знаю, что будет нелегко, местами прямо очень, но хочу пройти все испытания и доказать, что я сильная.

У меня брат служил, но его рассказы были довольно скучные, несмотря на то, что служил он в космических войсках.

— Чего больше всего боишься из армейской жизни?

— Я боюсь, что я не выносливая. Пока не могу представить, как я буду бегать километровые марш-броски, ведь даже в школе физкультуру прогуливала.

— Отжиматься умеешь?

— Раза три! Подтягиваюсь — ноль. Но для этого армия и дана, чтобы привести физическую форму в порядок, приучить себя к дисциплине. Оздоровительной лагерь какой-то!

— Как собираешься выделяться в коллективе?

— Я не буду пытаться произвести впечатление, просто буду собой. Обычно я добрая и нахожу общий язык со многими. А с кем нет – обхожу стороной. Показываю только то, что людям дозволено, свои секретики оставляю при себе. Мне кажется, даже мои родители до конца не знают, что у меня внутри.

— Тебе комфортно будет находиться 24/7 в коллективе?

— Иногда мне нужно побыть наедине со своими мыслями, хоть я и общительная. Я привыкла делиться положительными эмоциями, поэтому не представляю, каково людям находиться со мной, когда я злая или грустная. Не хочу, чтобы меня видели слабой и беззащитной. Так мне будет точно некомфортно.

— Какой совет дашь самой себе перед проектом?

— Держись, что есть сил! Только если волосы не будут стричь…