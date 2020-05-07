От «Ржева» до «Т-34»: телеканал «Россия» подготовил фильмы к юбилею Победы

Телеканал «Россия» подготовил отличную предпраздничную программу для всех любителей патриотического кино. Все начнется 8 мая в 21:20 с премьеры военной драмы «Ржев», посвященной знаменитой ржевской битве, которая запомнилась всему миру как одна из самых кровопролитных за все время Великой Отечественной войны.

Фильм основан на реальных исторических событиях, а в основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

В День Победы, 9 Мая, в 12:20 состоится показ легендарной картины «Батальоны просят огня». Причем была произведена огромная работа по переводу фильма в максимально современное, цифровое качество. Работами занимались «Гостелерадиофонд» совместно с киностудией «Мосфильм».

Сюжет рассказывает об одном из решающих этапов Великой Отечественной войны – форсировании советскими войсками Днепра в 1943 году.

Но будут в эфире и современные картины, 9 мая в 21:00 состоится премьера фильма «Т-34». Зрители увидят новую, нигде ранее не показанную, расширенную версию военной драмы режиссера Алексея Сидорова. Новые захватывающие детали подвига наших танкистов в немецком плену и дополненные истории о большой любви, дружбе экипажа и противостоянии заклятых врагов.