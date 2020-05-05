9 мая россиянам предложили исполнить «День Победы» на разных языках

Каждый житель страны в Сети может спеть культовую песню на языке своего народа.

9 мая в России пройдет акция «День Победы на разных языках». Ее суть состоит в том, что в разных частях нашей большой страны да и всего мира, потомки советского народа споют знаменитую песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» — каждый на своем родном языке.

Для этого на сайте Диктантпобеды.рф запущена интерактивная площадка, которая будет работать с 9 по 11 мая. На ней можно будет включить караоке патриотической композиции на одном из более стая языков. Во время пения можно включить камеру и микрофон на вашем устройстве и записать ваше исполнение на видео. Получившимся роликом можно будет поделиться в социальных сетях, а лучшие записи опубликуют на сайте. Ознакомиться с различными вариантами текста песни на портале можно уже сейчас.

«Выберите тот язык, который Вам ближе и роднее. Спойте близкие своему сердце строки на одном из более, чем сотни языков России и мира. Это акция — символ многонационального единства наших народов», — говорят организаторы.

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К участию в акции призвал также народный артист Лев Лещенко, который каждый год самозабвенно поет «День Победы» на праздничных мероприятиях.