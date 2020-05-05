Возраст стилю не помеха: в «Модном приговоре» переоденут бабушку-ветерана

А еще на этой неделе муж приведет в программу свою немодную и ревнивую жену, а дочь – чересчур вызывающе одетую мать.

Пока постоянные ведущие программы «Модный приговор» Александр Васильев и Надежда Бабкина восстанавливаются после перенесенной болезни, из подменили коллеги Валдис Пельш и Дмитрий Дибров. И на этой неделе перед ними стоит непростая, но ответственная задача – переодеть бабушку-ветерана.

В среду, 6 мая, на «модный суд» свою супругу Ирину приведет Денис. Он обвиняет половинку в том, что она слишком ревнива и тратит все свои силы на то, чтобы бороться с мнимыми соперницами. А вот про себя девушка совсем забыла и совсем потухла внешне – в ней отсутствует элегантность, яркость и желание выглядеть красиво.

В четверг, 7 мая, «судить» будут маму Дарьи. Дочка привела родительницу в надежде на то, что та одумается и перестанет перегибать палку с вульгарными нарядами – слишком вызывающие образы только отпугивают мужчин, уверена Даша. Хотя ее мама, Татьяна уверена, что выглядит стильно и молодо.

8 мая будет решаться модная судьба ветерана Великой отечественной Аллы Михайловны Савкиной. Она сама осталась дома – соблюдает самоизоляцию, но в студию пришла ее внучка Юлия Тужилина. Девушка рассказала про военное прошлое бабушки и очень хочет, чтобы у нее все было хорошо: «Я хочу, чтобы после самоизоляции она вышла на праздник в новом наряде!». Эксперты проекта помогли в перевоплощении не только ветерану, но и самой Юлии, чтобы они преображенными смогли посетить Поклонную гору.