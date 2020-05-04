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Слова Дмитрия Киселева в программе «Вести недели» предложили проверить на экстремизм

Депутат Валерий Рашкин счел, что телеведущий предложил реабилитировать и героизировать генерала-майора Русской императорской армии Петра Краснова.

Слова Дмитрия Киселева в программе «Вести недели» предложили проверить на экстремизм
Дмитрий Киселев . фото: globallookpress.com/

Дмитрий Киселев больше 30 лет строит карьеру журналиста. Он не только является телеведущим, но и генеральным директором информационного агентства «Россия сегодня», а также занимает пост заместителя гендиректора ВГТРК. Также он ведет передачу «Вести недели» на канале «Россия 1». На днях он в эфире заявил о предложении поставить памятник Петру Краснову. Его слова привлекли внимание депутата Валерия Рашкова.

Он направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска очередной программы «Вести недели». Политический деятель отметил, что согласно контексту, в программе речь шла о Петре Краснове, который был начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Третьего рейха. Рашков напомнил, что в СССР Краснов был казнен «за многолетнее служение нацистам», а также за террористическую деятельность против СССР.

В итоге депутат попросил проверить слова Киселева на нарушение закона о противодействии экстремизму, сообщает РБК. Рашков считает, что предложение поставить памятник Краснову можно расценивать как реабилитацию и даже героизацию нацизма. В Уголовном кодексе РФ предусматривается ответственность за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также в России есть запрет на оправдание терроризма. На звонки журналистов Дмитрий Киселев пока не отвечает, поэтому его мнение о случившемся неизвестно.

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"Вести недели"Валерий РашкинДмитрий Киселёв
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