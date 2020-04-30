«Харламовский сценарий!»: Бурунов не стал скрывать, чем занят в самоизоляции

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов как-то признался, что не может построить личную жизнь из-за огромной занятости. Слава пришла к актеру в уже зрелом возрасте, поэтому он старается наверстать упущенное. Иногда его график построен так, что в нем не остается даже времени для сна, но не в самоизоляции…

В Comedy Club в новом формате онлайн-встреч артист рассказал Гарику Харламову и Павлу Воле о трудностях, с которыми столкнулся в самоизоляции. Звезде не просто дается привыкание к безделью.

«Ничего не делаю! Сплю, ем и все», — ответил Сергей на вопрос собеседников, чем сейчас занят. Муж Утяшевой не удержался и съязвил над другом: «О! Харламовский сценарий! Вы из одного театра, ребята!»