Закоренелый холостяк Сергей Бурунов появился на публике с очаровательной спутницей

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов появился на премьере фильма Жоры Крыжовникова с очаровательной спутницей. Для закоренелого холостяка, который никогда не был женат, это редкий случай.

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42-летний актер не раз признавался, что женат на профессии — на личную жизнь, дескать, у него просто не остается времени.

Как сообщают светские репортеры «Комсомольской правды», на премьере Бурунов, в отличие от многих селебрити, проигнорировал красную дорожку. И сразу же проскользнул в зрительный зал. Симпатичная брюнетка, сопровождающая Сергея, увидев акул пера, постаралась дистанцироваться от него. Однако в зрительном зале, не замечая, что рядом находятся журналисты, она мило ворковала с актером, то и дело беря его за руку.

Кстати, «Комсомолке» удалось выяснить, кто является спутницей Бурунова. Ею оказалась его директор, 34-летняя Анастасия Сайфулина. Именно она комментировала слухи ушедшего лета о возможной свадьбе артиста, заверяя, что поход в ЗАГС не входит в его планы.

Ранее мы писали о другой паре, засветившейся на предпоказе фильма Крыжовникова. Александр Петров появился на публике со своей девушкой Стасей Милославской и признался со сцены ей в любви.