День Победы на Первом: 9 мая звезды кино и российской эстрады споют песни о войне и мире

Несмотря на то, что мероприятия в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в этом году откладываются, праздник все равно остается. И Первый канал приглашает отметить его вместе. В этот знаменательный день для телезрителей споют знаменитые актеры театра и кино, телеведущие, а также звезды эстрады – в эфир выходит телеверсия большого концерта в Кремле.

В концерте «Песни Великой Победы» 86-летний Василий Лановой исполнит композицию «От героев былых времен», Филипп и Бедрос Киркоровы – композицию «Алеша», Александр Маршал — «Темную ночь», Валерия — «Синенький скромный платочек», Валерий Сюткин — «Случайный вальс».

В программе прозвучат голоса Льва Лещенко, Николая Баскова, Александра Розенбаума, Пелагеи, Полины Гагариной и многих других музыкантов. На сцене выступят и актеры Сергей Гармаш, Максим Аверин, Владимир Машков, Евгений Миронов, Алена Бабенко и еще дюжина знаменитостей. Все они исполнят песни, от которых не только веет славной победой, но и великой болью целого народа.

Концерт состоится 9 мая в 14:00 на Первом канале.