Ротару без рогов: звезда могла петь в маске Оленя в шоу на НТВ

В финале шоу «Маска» на НТВ оказалось четыре участника – Лев, Олень, Попугай и Волк. Жюри единогласно высказало версию о том, кто именно в маске, только в отношении одного персонажа – Оленя. Как постоянные члены судейской коллегии, так и приглашенные – Сергей Лазарев и Юлианна Караулова – поддержали версию, что рога примерила Лариса Долина.

Однако создатели шоу рекомендуют не торопиться с выводами и тем более идти вслед за мнением большинства. Дело в том, что стало известно имя еще одной артистки, которая могла выступать под маской Оленя. Создатели шоу вели переговоры с Софией Ротару.

«Предложения поступили многим. Многие отказались, сказали: «В костюме оленя? С рогами??» — рассказала в программе «Новые русские сенсации» на НТВ Юлия Сумачева, продюсер шоу. И призналась: «Софии Михайловне звонил Тимур Вайнштейн и предлагал ей костюм Оленя».

Кстати, труднее всего было найти артиста именно для костюма Оленя. Что именно ответила 72-летная Народная артистка продюсеру, остается только догадываться, интригует Сумачева. И напоминает, что маски будут сброшены со всех четверых персонажей.

Напомним, всего в первом сезоне самого таинственного проекта было 12 персонажей.