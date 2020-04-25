«Я — Лев»: Анатолий Цой развенчал слухи о своем участии в шоу «Маска»

На протяжении нескольких выпусков «Маски» жюри, а вместе с ним и телезрители, гадают, кто же скрывается в костюме одного из фаворитов проекта – Льва. У судей неоднократно звучала версия, что это Анатолий Цой. Создатели шоу пригласили музыканта в студию, чтобы выяснить, так ли это на самом деле.

Ведущий шоу Вячеслав Макаров без лишних промедлений задал главный вопрос, который волнует миллионы: является ли Анатолий Цой участником вокального проекта. «Ты — Лев, ты – Лев» — я поначалу не понимал, о чем идет речь, потом, собственно говоря, когда прям активно начали забрасывать этими запросами, я решил зайти уже на Ютуб, посмотрел выступление Льва» — рассказал Цой.

— А по гороскопу ты кто? – спросил Макаров. — По гороскопу я – Лев, — ответил Цой. — Ну так и отвечай: «Да, я Лев» — порекомендовал собеседник.

На самом деле, признался певец, ему совершенно некогда участвовать в подобных проектах. Дело в том, что Цой плотно работает над альбомом. «Я начал свою сольную карьеру и делаю новые треки, пытаюсь что-то делать, поэтому сейчас этот хайп мне сейчас в принципе нужен и полезен», порадовался певец. И отметил:

«С декабря прошлого гола пишу сольный альбом и практически живу на студии, и зная что такое вообще реалити-шоу, потому что у меня был проект «Хочу к Меладзе», «Х-фактор» — то есть я знаю, что эти проекты занимают так много времени, что ты в принципе ничем другим заниматься не можешь» — убежден Цой.

По признанию артиста, если бы он пошел в «Маску», то наверняка бы выбрал другой костюм. Больше всего ему по душе Робот. А вот из персонажей его впечатляет Олень, за которым он узнал Ларису Долину. Жюри, кстати, единогласно во мнении, что там – Лариса Александровна.

Напомним, финал шоу «Маска» состоится 26 апреля на телеканале НТВ в 20-10. За победу поборются Лев, Волк, Попугай и Олень.