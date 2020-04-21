«Там все поменяется»: герой шоу «Холостяк» призывает не делать ставок на финал

Чем ближе финал шоу «Холостяк», тем больше напряжение не только между участницами проекта. Телезрители гадают, кому же достанется рука и сердце героя этого сезона, стоматолога Антона Криворотова. На финишную прямую вышли пять девушек, но холостяк призывает телезрителей не торопиться с выводами. Об этом новоиспеченная звезда реалити-шоу заявил в Ютуб-интервью Надежде Стрелец.

«Через пару серий у тебя кардинально изменится мнение вообще обо всем проекте, — заявил Криворотов. «Я даже рекомендовал бы людям, если кто смотрит в сторону тотализатора, не делать опрометчивых ставок. Там просто все поменяется. Несколько раз», — заинтриговал Криворотов.

Напомним, в восьмой серии «Холостяка» Криворотов пригласил на свидание Дарью Хаитметову. Во время прогулки пара решила сбежать от съемочной группы и провела целую ночь без камер. В финале выпуска не обошлось без сюрпризов: Барбара Пино призналась холостяку в своих чувствах, а экстравагантная Чума покинула шоу.