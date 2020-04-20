«На самом деле – рабыня»: Гузеева призналась, что ее дерзкий образ – искусственный

По какой-то причине звезде всегда хотелось казаться хуже, чем есть.

60-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева сделала в эфире Первого канала неожиданное признание. Оказывается, ее смелый и дерзкий имидж женщины, которой палец в рот не клади, не совсем соответствует действительности.

«Я всю жизнь хотела казаться хуже, чем есть на самом деле. Особенно по молодости. Наговаривала на себя так, что моя подруга Лариса Удовиченко уходила от меня выпучив глаза. Она говорила: «Не верьте ей! Она другая совсем!» А мне хотелось показать, какая я плохая. А на самом деле — рабыня всех своих близких, уборщица, нянька, кухарка, прачка», — заявила звезда фильма Рязанова «Жестокий романс».

Ранее мы писали о Гарике Харламове, который после длительного перерыва вновь язвительно прокомментировал один из выпусков шоу «Давай поженимся!». Юморист посмеялся над женихом, с которым женщины знакомятся исключительно в нетрезвом состоянии. Гузееву артист на сей раз не тронул.