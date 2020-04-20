«Вы так подружились с Ларисой?» Харламов после паузы вновь прошелся по «Давай поженимся!»

Совсем недавно публике почудилось, что Гарик Харламов и Лариса Гузеева зарыли топор войны и подружились. Но оказалось, что это не так – юморист прервал молчание и вновь прошелся по программе «Давай поженимся!» в Сети.

Напомним, ранее звезды обменялись через телевизионный экран и интернет-коммуникации любезностями. Лариса посвятила комику эпизод с пукающей невестой, а Гарик вежливо поблагодарил ее в социальных сетях за это. Многие восприняли это, как публичное примирение.

Однако похоже, что Харламову скучно жить без любимого шоу. Правда, справедливости ради, заметим, что колкости артиста теперь были направлены не на ведущую программы, а в адрес жениха. По традиции, звезда Comedy Club смонтировал шутливый ролик.

«Александр искренне не понимает, почему девушки, которых он приглашает на свидание, соглашаются на встречу с ним только в состоянии алкогольного опьянения», — говорит в кадре Гузеева.

После этого следует эпизод из фильма «Люди в черном», где обычный мужчина оказывается инопланетным чудовищем.

«Не понимает», — прокомментировал слова Ларисы Гарик, поставив в конце предложения смайл – «улыбку», намекнув на то, что тут все ясно.