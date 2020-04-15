Знакомые все лица: еще один новый участник выступит в шоу «Маска»

Секретное шоу на НТВ близится к финалу. Но тайн от этого меньше не становится. А организаторы дополняют программу все новыми идеями. На этот раз на сцене перед жюри выступит еще один специальный гость – Зайка. Судьям снова предстоит непростая головоломка – отгадать, кто прячется в этом милом персонаже. Среди вариантов уже звучат имена актрисы Анны Чиповской, певцы Макс Барских и Светлана Лобода.

«Так здорово быть причастным к такому крутейшему проекту, который побил все мыслимые и немыслимые рейтинги», — поделилась впечатлениями Валерия, которая входит в состав жюри.

Интересно быть судьей и другому звездному рефери – Гарику Мартиросяну. Он признался, что уже догадался, кто скрывается под масками Панды и Оленя, но раскрывать подписчикам тайну не спешит.

Напомним, в последнем выпуске шоу покинуло Яйцо. Им оказался юморист Антон Лирник. Участников осталось пять – это Панда, Лев, Волк, Олень и Попугай. Фаворитом программы считается Лев.