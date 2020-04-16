«До глубины души»: финалист конкурса «Ты супер!» представит новый трек

Двукратный финалист популярного телевизионного конкурса «Ты супер!» Богдан Вандышев готовится представить 17 апреля свой новый трек. Артист известен под псевдонимом Bogdan Vand и уже покорил сердца миллионов поклонников своими треками «Нет» и «Внутри». На этот раз песня, написанная самим исполнителем, называется «Давай помолчим». Песня юного артиста является довольно личной – в ней он поделился личными переживаниями от любовной истории с не совсем счастливым концом.

«Я думаю, что многие смогут найти в этом треке себя, ведь ощущения и эмоции, которые слушатель будет переживать, до глубины души знакомы каждому. Ну, или рано или поздно будут знакомы» — рассказал музыкант.

В проекте «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, Богдан принимал участие дважды – во втором и третьем сезонах. И оба раза становился победителем. Юноша стал увлекаться музыкой еще в самом раннем детстве. После первой победы Богдан принимал участие в фестивале «Новая волна».