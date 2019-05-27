12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Последние три года зрители с интересом смотрят музыкальное шоу «Ты супер!». Эта передача с разу полюбилась гражданам нашей страны. В марте этого года стартовал третий сезон проекта. Талантливые ребята, прошедшие кастинг, выступали на сцене и демонстрировали свои вокальные и артистические данные. Многие из них растопили сердца членов жури. В финал прошли 12 мальчиков и девочек, которые остались без попечения родителей.

Для талантливых ребят подготовил особенный сюрприз поэт и меценат Михаил Гуцериев. Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут. Стоящие на сцене участники конкурса не смогли сдержать слёз радости, когда услышали его слова. Все они даже мечтать о таком не могли.

«В прошлом году мой друг композитор Игорь Крутой подарил квартиру победителю. Для меня ориентир — поступок моего друга, и в этом году я решил всем финалистам купить по квартире, будет приобретено 12 квартир в городах, которых вы живете», — пояснил Михаил Гуцериев.

Проект, который проводится каналом НТВ при поддержке информационного агентства и радио Sputnik, а также Министерством просвещения РФ, снова доказал, что может исполнять заветные мечты. Но победители все же были определены. В составе звёздного жюри состояли: Ёлка, Диана Арбенина, Игорь Крутой и Виктор Дробыш. Они и распределили места между финалистами. Пятое место досталось Даниилу Хачатурову, четвертое — Софье Волошаненко, третье — Богдану Вандышеву, второе — Роману Дружинину, а первое место разделили Денберел Ооржак и Анастасия Симоганова.

Каждый из них получил свои особенные презенты. Так Крутой пригласил Денберела и Виталия на «Детскую Новую Волну», а Романа и Богдана в полуфинал взрослого конкурса «Новая волна». Вместе с этим маэстро позвал Ооржака участвовать в отборе на «Детское Евровидение». А от партнёра проекта Денберел получил профессиональный микрофон. Гран-При шоу «Ты супер!» досталось Диане Анкудиново. Она получила возможность побывать на концерте её любимой музыкальной группы Twenty One Pilots, находящейся в мировом турне. Более того, Наталья Казанцева, преподавательница Музыкального колледжа эстрадного и джазового искусства, выразила восхищение вокальными данными юной артистки и пригласила её на вступительные экзамены.