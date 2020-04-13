«Хочу найти себе на проекте лейтенанта!»: участница «Солдаток» Алена Мацнева

Участницы шоу «Солдатки» живут в казарме и проходят курс молодого бойца: учатся стрелять, отжиматься, «строят» друг друга. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Аленой Мацневой – новенькой участницей телепроекта, которая пришла вместо покинувшей шоу Клавы Безверховой.
Девушка рассказала нам о том, что ее привело в армию, а также о личных отношениях.
— Правда ли, что у тебя уже есть армейский опыт?
— Я училась в кадетском корпусе, а потом в юридическом колледже. У нас были и режим, и устав, и строевая подготовка. Условия были приближены к армейским.
— Как думаешь, тебе это поможет в шоу?
— Я думаю, да. Некоторые ведь не знают, как это: просыпаться в одно и то же время, собираться за 15 минут и жить по Уставу. Не знают, как ходить в строю, как обращаться к вышестоящим. Еще не стояли на тумбочке!
Благодаря моему кадетскому опыту у меня будет преимущество перед участницами.
— А можешь вспомнить самую экстремальную ситуацию из учебы, связанную с несением службы?
— В мае нас обязали пробежать полосу препятствий в два километра в противогазах и ОЗК (Общевойсковой защитный комплект), а было очень жарко. Все остальное вошло в привычку.
— Тебя кто-то будет ждать из армии?
— Дома меня никто не будет ждать из армии, так как я живу одна. У меня есть семья, но она в другой области Есть мама и папа, они меня любят.
Папа – инженер, мама – преподаватель живописи. Рядом живет тетя. Я в хороших отношениях с семьей, но нет такого, чтобы я скучала по родственникам. Два раза замужем была.
— И ни с кем не встречаешься?
— Нет! Два раза была замужем, знаю, что это такое. Эти мужчины были счастливчиками! (смеется). В первый раз я вышла замуж в 20, во второй – в 24. Получается, в 28 выйду в третий, финальный.
— В армии мужской состав…
— Я рассчитываю на то, что найду на проекте какого-нибудь лейтенанта.
— Вот так сразу?
— Да. Заходя в ворота, готова сразу заявить о себе! Возможно, это станет для меня важнее, чем победа.
— Какой мужчина тебе может понравиться?
— Во-первых, он должен быть старше меня, минимум на 10 лет. Я хочу видеть в нем мужа, отца и друга.
— Какой ты себя видишь в будущем?
— Успешной, богатой, счастливой…