«Хочу найти себе на проекте лейтенанта!»: участница «Солдаток» Алена Мацнева

Участницы шоу «Солдатки» живут в казарме и проходят курс молодого бойца: учатся стрелять, отжиматься, «строят» друг друга. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с Аленой Мацневой – новенькой участницей телепроекта, которая пришла вместо покинувшей шоу Клавы Безверховой.

Девушка рассказала нам о том, что ее привело в армию, а также о личных отношениях.

— Правда ли, что у тебя уже есть армейский опыт?

— Я училась в кадетском корпусе, а потом в юридическом колледже. У нас были и режим, и устав, и строевая подготовка. Условия были приближены к армейским.

— Как думаешь, тебе это поможет в шоу?

— Я думаю, да. Некоторые ведь не знают, как это: просыпаться в одно и то же время, собираться за 15 минут и жить по Уставу. Не знают, как ходить в строю, как обращаться к вышестоящим. Еще не стояли на тумбочке!

Благодаря моему кадетскому опыту у меня будет преимущество перед участницами.

— А можешь вспомнить самую экстремальную ситуацию из учебы, связанную с несением службы?

— В мае нас обязали пробежать полосу препятствий в два километра в противогазах и ОЗК (Общевойсковой защитный комплект), а было очень жарко. Все остальное вошло в привычку.

— Тебя кто-то будет ждать из армии?

— Дома меня никто не будет ждать из армии, так как я живу одна. У меня есть семья, но она в другой области Есть мама и папа, они меня любят.

Папа – инженер, мама – преподаватель живописи. Рядом живет тетя. Я в хороших отношениях с семьей, но нет такого, чтобы я скучала по родственникам. Два раза замужем была.

— И ни с кем не встречаешься?

— Нет! Два раза была замужем, знаю, что это такое. Эти мужчины были счастливчиками! (смеется). В первый раз я вышла замуж в 20, во второй – в 24. Получается, в 28 выйду в третий, финальный.

— В армии мужской состав…

— Я рассчитываю на то, что найду на проекте какого-нибудь лейтенанта.

— Вот так сразу?

— Да. Заходя в ворота, готова сразу заявить о себе! Возможно, это станет для меня важнее, чем победа.

— Какой мужчина тебе может понравиться?

— Во-первых, он должен быть старше меня, минимум на 10 лет. Я хочу видеть в нем мужа, отца и друга.

— Какой ты себя видишь в будущем?

— Успешной, богатой, счастливой…