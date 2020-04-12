«Откуда такой голос?»: под маской Яйца оказался участник Comedy Club

Даже Гарик Мартиросян не смог угадать своего коллегу в шоу «Маска».

Новый выпуск шоу «Маска» оказался полон сюрпризов и тайн. Кроме традиционных масок в очередной серии конкурса выступили два специальных гостя – Человек-Зеркало и Динозавр, которых никак не смогли отгадать звездные члены жюри.

Непредсказуемым оказался и финал седьмого выпуска. На этот раз в число номинантов на вылет попали Лев, Яйцо и Панда. Однако, решением телезрителей от голосования был спасен участник под маской панды — он продолжит выступать в конкурсе.

Судьи практически единогласно выступили за то, чтобы рассекретить Яйцо. И деанонимизация этого персонажа шокировала всех без исключения рефери, а некоторых даже заставила устыдиться: в костюме овального белого героя прятался юморист шоу Comedy Club Антон Лирник.

«Откуда такой голос?» — воскликнула Регина Тодоренко, а Тимур Родригез беспощадно отрезал: «Какие же мы тупые!».

Антон Лирник – бессменный участник шоу Comedy Club с самого момента его основания. Он вместе с Андреем Молочным составляет юмористическую пару «Дуэт имени Чехова». Сняв маску, Лирник обратился к жюри:

«Я подарил тебе, Гарик, и тебе, Тимур, свой альбом. У вас есть мой альбом моих песен. Регина, мы с тобой вместе были на «Фабрике звезд». Ну ладно остальные, Гарик, ну ты-то мой начальник 10 лет подряд! Мы с тобой пели в караоке, Гарик!» — пристыдил Лирник своих друзей.

Кстати, среди вариантов, которые называли жюри, фигурировали имена Валдиса Пельша, Андрея Беднякова, Максима Галкина, Азамата Мусагалиева. Но ни одни из судей ни разу не предположил, что Яйцом может быть Антон Лирник.

Напомним, в прошлом выпуске шоу маску сняла Туча. Ею оказалась двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова.