«Это просто шок!»: под маской Тучи оказалась олимпийская чемпионка по легкой атлетике

В очередном, шестом по счету, шоу «Маска» жюри пришло в полное замешательство от того, кто оказался под маской Тучи. Среди претендентов на выбывание, которыми на этот раз стали Яйцо, Волк и Туча, они выбрали последнюю. И испытали настоящий шок – в ярком костюме все это время выступала двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике 52-летняя Светлана Мастеркова:

«Это просто шок!», «Этого не может быть!», «Браво», «Ой мама!», Света, как же вы поете!» — по очереди воскликнули звездные судьи.

Дело в том, что ни один из членов жюри не оказался даже близко к правильному ответу – фамилия Мастерковой не прозвучала за все выпуски шоу ни разу. И тем ярче оказались эмоции самой участницы.

«Мне так приятно поговорить своим голосом! — призналась спортсменка. Большое спасибо преподавателям моим, которые учили меня петь не по нотам, а по эмоциям. Я хочу сказать вам всем большое спасибо! Я все это время играла вас, каждого из вас!» — поделилась впечатлениями Мастеркова.

Напомним, в прошлом выпуске маску снял Паук. Жюри смогло угадать, что в костюме скрывалась экс-участница группы «Тату» Елена Катина.