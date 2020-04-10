Нервный срыв и истерика: шоу «Холостяк» покинут сразу три девушки

В воскресенье, 12 апреля, зрителей шоу «Холостяк» на ТНТ ждут новые повороты сюжета. Напомним, в прошлом выпуске завидный жених Антон Криворотов побаловал сказочным свиданием свою новую фаворитку — модель Настю Ковалеву. Во время фотосессии в стиле «Красавица и чудовище» девушка активно целовала мужчину, о чем затем проговорилась другим участницам. У основной массы конкуренток это вызвало шок, а другая фаворитка Лиза Адаменко и вовсе сбежала с виллы, чтобы лично узнать у холостяка, что это были за поцелуи.

Антон признался, что его поведение было частью спектакля, поставленного для Насти. В новом выпуске Лиза передаст эти слова своей сопернице, что вызовет у последней настоящий нервный срыв. Создатели шоу поведали, что участнице потребовалась помощь психолога. Кто и как ее успокаивал, и принимал ли Криворотов в этом участие — узнаем в воскресенье, 12 апреля, в 20:30 на канале ТНТ.

Добавим, что к срыву близка и другая участница — звезда «Физрука» Полина Гренц. В новом выпуске она устроит истерику на групповом свидании, где девушкам предложили приготовить морского ската. Но стоит ли верить слезам актрисы?

Известно, что на этой неделе ни одна из участниц не получит на свидании розу, но зато проект покинут сразу три девушки!