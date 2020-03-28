Васильев предположил перерыв в съемках «Модного приговора» из-за коронавируса

Историк моды Александр Васильев заявил о сложной ситуации в модной индустрии. Из-за повсеместного карантина, связанного с пандемией коронавируса, во многих странах приостанавливается производство дорогой одежды, отменяются показы. Поставщики тканей также сокращают свои поставки, поскольку многие работники находятся на домашней изоляции. Ведущий «Модного приговора» признался – он всерьез переживает за состояние отрасли.

«Модная индустрия несет огромные потери. Коронавирус не только моду способен погубить, но и экономику многих государств», — передает его слова «Комсомольская правда».

Не вполне очевидна и судьба «Модного приговора». Васильев объяснил, что уже сейчас съемки проекта ведутся без зрителей, а соведущие Александра сидят достаточно далеко друг от друга. Проблема кроется в покупке одежды – если многие магазины закроются, составлять образы имиджмейкеры просто не смогут.

Самым трендовым аксессуаром весны 2020 года Васильев назвал огородные перчатки за 49 рублей. Эксперт объяснил, что этот атрибут способен защитить руки от нашествия бактерий, а также спасти человека, если он трогает поручни в общественном транспорте. Тряпичные изделия достаточно удобно стирать, и их с легкостью можно вписать практически в любой образ.