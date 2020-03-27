12 девушек закинут на военный полигон в сериале «Солдатки»

Уже в это в воскресенье в новом реалити красавицы узнают, что такое армия, без купюр.

Скучать на карантине россиянам не дадут. В воскресенье, 29 марта, на канале ТНТ стартует реалити-сериал про девушек в армии. В 19:00 зрителей ждет первая серия шоу «Солдатки». Создатели проекта уверяют, что это настоящая история о прохождении красавицами военной службы.

«Теперь вся их жизнь — сплошной контраст: теплое солнце и военная форма, Черное море и приказы, камеры шоу и жесткие правила воинского устава», — говорится в анонсе сериала.

Зрителям обещают, что в «Солдатках» нет заранее прописанного сценария. Тяжелые условия, испытания и эмоции — все это участницам «подарит» армия. Они же — симпатичные, хрупкие, не приспособленные к жизни по уставу — будут перерождаться прямо на глазах публики. Девушек ждут силовые тренировки, стрельба из автоматов, метание гранат и управление БТР. А вот о мобильных телефонах, салонах красоты и модных тусовках на время придется забыть.

Конечно же, каждой участнице придется проявить характер и постараться понравиться зрителям. Вот только они будут заниматься этим без своих привычных штучек. Шоу без гламура предполагает только живые эмоции и настоящую волю к победе.