Дождутся ли их парни из армии: ТНТ оправит 12 девушек в воинскую часть

Канал ТНТ собирается запустить первый в своем роде реалити-сериал о девушках, которые отважились попробовать реальную службу в армии. Проект под названием «Солдатки» стартует в эфире с 29 марта.

12 участниц попадут в настоящую казарму, начнут преодолевать те же испытания, что приходится парням, научатся военным дисциплинам и попытаются стать настоящим коллективом. Съемки проходят в настоящей воинской части, а быт и распорядок дня девушек ничем не будет отличаться от солдатского. К тому же, красавицам изначально не сказали, что это будет за шоу, они наверняка готовились к чему-то в стиле «Дом 2».

«У девочек случилось несоответствие реальности и ожиданий: они не до конца понимали, где они — то ли в реалити-шоу, то ли в армии. Драматургия в «Солдатках» основана на человеческих отношениях. Занятия, условия и испытания девочек не являются двигателем сюжета. Они существуют лишь как фон. Это и делает проект живым и интересным», — рассказал автор и креативный продюсер сериала Сергей Куваев.

Руководить отрядом «солдаток» будет реальный офицер армии РФ, гвардии капитан Казаков. Поначалу участницы попытаются повлиять на него своими женскими «штучками», но опытного вояку, вышколившего сотни морпехов, такими хитростями не пронять. Кроме физических нагрузок, девушкам предстоит стрелять, метать гранаты, управлять БТР и так далее

Создатели подчеркивают, что проект антигламурный, а значит «солдатки» будут показаны с разных сторон и не всегда предстанут в образе умниц-красавиц. У этого сериала нет сценария и спровоцированных ситуаций на потеху зрителям. Девушки на экране будут перерождаться из хрупких, симпатичных особ в защитниц Родины, сильных и смелых. И единственный сценарист — это армия. А главный приз — ценная брошь в форме звезды, которую получит самая стойкая участница, которой хватит сил выстоять до конца.

Премьера на ТНТ 29 марта в 19 часов.