«Лучшая версия»: Варнава и Гудков зажгли под Uno

Пусть в Европе так и не прогремят зажигательные ритмы песни Uno, но она навсегда войдет в историю отечественной блогосферы тем, что челлендж в ее поддержку облетел аккаунты многих пользователей. И даже Екатерина Варнава и Александр Гудков привели своих поклонников в восторг – юмористический дуэт станцевал в ярких костюмах стиля диско-70х годов.

Гудкова на Евровидение надо было», «А чего вас в клип не взяли??», «Это лучшая версия», «Это шедевр», «Лучшие», «Гудок жжет» — можно прочитать у Варнавы под публикацией.

Ярким видеороликом артисты привлекли внимание фолловеров к своему новому шоу на телеканале «Пятница», премьера которого состоится в ближайшее время. Гудок и Варнава станут ведущими проекта «Бой с Герлз», в котором им предстоит выяснить, кто сильнее — мужчины или женщины.

Известно, что формат нового юмористического шоу – игровой, а в съемках уже приняли участие певец Олег Майами, Константин Ивлев, Дмитрий Кожома и многие другие селебритис.