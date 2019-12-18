Директор «Союзмультфильма» пожелал режиссеру Бронзиту успехов в борьбе за «Оскар»

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев пожелала удачи режиссеру Константину Бронзиту в борьбе за «Оскар». Напомним, что его картина «Он не может жить без космоса» претендует на попадание в номинацию самой престижной кинопремии в мире. Как заметил Машковцев, талант Бронзита чувствуется в каждой его работе.

Машковцев отметил, что Бронзит — уникальный мастер, каких не так много в России. Он постоянно создает шедевры, на которые обращают внимание во всем мире, что особенно ценно. Причем успешными получаются его работы как в малых, так и полнометражных формах.

Борис Машковцев добавил, что будет желать своему коллеге только победы на «Оскаре», потому что режиссер обладает исключительным талантом.

Напомним, что в анимационной картине «Он не может жить без космоса» идет рассказ о матери и ее сыне. О судьбе и предназначении людей на этой земле, сообщает РИА Новости.