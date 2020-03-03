Про любовь: телеканал ТНТ4 подготовил сюрприз для женщин

В преддверии женского дня телеканал ТНТ4 подготовил большой сюрприз для женщин.

Новый проект Love is создали резидентки Comedy Woman. Все те истории об отношениях, о ревности и любви, для которых не нашлось места в Comedy Woman, будут рассказаны в Love is.

По словам создателей нового проекта, у шоу в данный момент просто нет аналогов на российском телевидении. Это полноценное шоу, снятое по законам кинобизнеса, с масштабными декорациями, спецэффектами и хорошим сценарием.

Был построен огромный город, где и будут разворачиваться сюжетные линии. Героини называют это место Воображариум, женский город, своего рода Голливуд, но в миниатюре.

Зрителям предложат следить сразу за несколькими сюжетными линиями с разными героинями. Одна из них мечтает выйти замуж за олигарха, но недостаток ума и образования вряд ли помогут ей в этом нелегком деле. Еще одна насильно живет с мужем, грубым, и жестоким, при том что сама она очень нежная и романтичная.

Премьера шоу Love is состоится 7 и 8 марта в 17:00 на канале ТНТ4.