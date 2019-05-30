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Благодаря мужу экс-участница Comedy Woman Елена Борщева похудела на 9 килограммов

Супруг Елены мотивирует ее.

Благодаря мужу экс-участница Comedy Woman Елена Борщева похудела на 9 килограммов
Елена Борщева/globallookpress.com

Актриса и бывшая звезда проекта «Comedy Woman» Елена Борщева стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В студии у ведущей она рассказала о своем супруге, известном фитнес-тренере Валерии Юшкевиче. Многие звезды шоу-бизнеса ходят на тренировки к мужчине, который подбирает для них курсы упражнений. Занимается под бдительным оком мужа и сама Елена.

Елена Борщева рассказала о своем муже/globallookpress.com

«К нему ходят на тренировки певец Дмитрий Нестеров, актер Александр Стекольников. Очень многих резидентов «Камеди» он также консультировал. Дает он рекомендации и мне. Мотивирует меня. Благодаря тренировкам я за последнее время похудела на 9 килограммов. Скажу, что муж держит меня в ежовых рукавицах и не дает расслабиться. Все время придумывает новые комплексы упражнений. С тяжелыми штангами я, конечно, не занимаюсь. Делаю много повторений, но с маленькими весами», — рассказала Борщева.

Во время эфира Алла Довлатова подняла тему интимных отношений. По ее словам, многие молодые люди сегодня хотят вступать в брак с девушками, с которыми до этого у них не было секса. Борщева на это заявила, что все-таки будущего мужа нужно протестировать. «У меня есть знакомые, которые в 23 года вступили в брак девственниками. У них сейчас ребенок, и они довольны жизнью», — заявила Борщева.

Кстати, сама актриса вступила в брак спустя полгода после знакомства с будущим мужем. Пара вместе уже 15 лет и счастлива. «У меня с мужем секс был на третьем свидании. Мне с детства бабушка говорила, что бог любит троицу. Я послушалась ее совета», — рассказала она.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Валерий ЮшкевичЕЛена Борщева
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Благодаря мужу экс-участница Comedy Woman Елена Борщева похудела на 9 килограммов
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