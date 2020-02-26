«Маска» интригует: раскрыта тайна костюмов, в которых будут выступать участники нового шоу на НТВ

Новое музыкальное шоу «Маска» стартует в эфире НТВ 1 марта. В преддверии премьеры продюсеры рассказали о некоторых фишках проекта. Стало известно, что угадывать участников под масками будут пятеро судей. Кроме того, 12 исполнителей, которые будут скрыты под маской на протяжении всего проекта, подписали контракт о неразглашении информации о своем участии в шоу. Ведь главная цель проекта – угадать, кто именно скрывается в костюме:

«Звезды не могут даже семьям рассказать, что участвуют в нашем шоу», — подчеркнул продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Главная интрига проекта еще и в самих масках. Оказалось, что это невероятный по красоте костюм определенного существа. В видеопрезентации шоу, проведенной телеканалом накануне премьеры, зрители смогли увидеть четыре костюма – Льва, Оленя, Яйца и Попугая. Остальные пока держатся в секрете.

«Это не просто маски. Мы сделали образы, сделали костюмы. Это огромная работа – порядка 6 месяцев их делали, задействовали более 100 человек. Огромная работа проделана, вы поразитесь, потому что выглядит это потрясающе. И каждый герой облачается в свой костюм около трех часов», — раскрыла детали продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева.

Сложносочиненные наряды весят по 30 килограммов. И в них участник должен будет выступать на сцене с вокальным номером. А решать судьбу конкурсантов будет как профессиональное жюри, так и зрители. Правила шоу заключаются в том, что в течение программы будет идти голосование за трех номинантов, которым предстоит в конце программы снять маску. В финале выпуска из них троих одного спасут зрители, а второго – судьи. А вот оставшемуся инкогнито и предстоит рассекретить себя.

больше по теме Маски сорваны: стали известны имена ведущего и членов жюри нового вокального шоу на НТВ Накануне премьеры авторы представили пятерых судей конкурса.

Уже известно, что в вокальном поединке сойдутся 12 звезд шоу-бизнеса: не только певцы, но и актеры, телеведущие и спортсмены. Премьера нового шоу состоится 1 марта.