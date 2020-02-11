НТВ вскоре удивит: Киркоров будет отгадывать знаменитостей, спрятанных под маской

Весной телеканал запустит развлекательное шоу, аналоги которого стали очень популярны по всему миру.

Канал НТВ адаптирует для российского зрителя шоу формата The Masked Singer («замаскированный певец»). Данный тип телепередачи был придуман в Южной Корее и за четыре года его перекупили себе медиамагнаты из 50 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции.

«Идея, заложенная в шоу, с одной стороны, включает в себя лучшие сюжетные повороты, которые мы видели в American Idol, The Voice и The X-Factor, а с другой стороны – поражает оригинальным взглядом на формат развлекательного шоу», — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Он привел цифры, показывающие, что американский и немецкий каналы, транслировавшие у себя передачи данного формата, получили существенный рост рейтингов.

Итак, российская вариация выйдет в эфир весной этого года и будет называться «Маска». Уже известно, что в вокальном поединке сойдутся 12 звезд шоу-бизнеса: не только певцы, но и актеры, телеведущие и спортсмены. Правда, их личности зрители узнают далеко не сразу — участники будут выступать в невероятных костюмах и масках, созданных индивидуально для них.

Имена претендентов на победу хранятся в строжайшей тайне, но про одну знаменитость портал Teleprogramma.pro уже узнал. По сообщению источника издания, в жюри будет сидеть ни кто иной, как Филипп Киркоров.

Приготовьтесь, интрига будет зашкаливать.