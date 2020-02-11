НТВ вскоре удивит: Киркоров будет отгадывать знаменитостей, спрятанных под маской

Канал НТВ адаптирует для российского зрителя шоу формата The Masked Singer («замаскированный певец»). Данный тип телепередачи был придуман в Южной Корее и за четыре года его перекупили себе медиамагнаты из 50 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции.
«Идея, заложенная в шоу, с одной стороны, включает в себя лучшие сюжетные повороты, которые мы видели в American Idol, The Voice и The X-Factor, а с другой стороны – поражает оригинальным взглядом на формат развлекательного шоу», — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
Он привел цифры, показывающие, что американский и немецкий каналы, транслировавшие у себя передачи данного формата, получили существенный рост рейтингов.
Итак, российская вариация выйдет в эфир весной этого года и будет называться «Маска». Уже известно, что в вокальном поединке сойдутся 12 звезд шоу-бизнеса: не только певцы, но и актеры, телеведущие и спортсмены. Правда, их личности зрители узнают далеко не сразу — участники будут выступать в невероятных костюмах и масках, созданных индивидуально для них.
Имена претендентов на победу хранятся в строжайшей тайне, но про одну знаменитость портал Teleprogramma.pro уже узнал. По сообщению источника издания, в жюри будет сидеть ни кто иной, как Филипп Киркоров.
Приготовьтесь, интрига будет зашкаливать.