Новый «холостяк» Антон Криворотов: «Я смогу обеспечить требовательную женщину!»

Главным героем популярного шоу на этот раз выбрали не медийного персонажа, а просто успешного мужчину. Да еще и врача. Стоматолога!

В этом сезоне шоу на ТНТ решили отказаться от прежнего формата, и в качестве главного героя был выбран обеспеченный мужчина немедийной профессии.

Новый герой «Холостяка», стоматолог Антон Криворотов, не следит за жизнью российских селебрити. При этом среди его пациентов много звезд, к примеру Светлана Лобода.

Кроме того, Антон еще и творческая личность — занимается музыкой, дизайном одежды, даже пробовал когда-то свои силы в Comedy Club. Зачем успешный врач пришел в шоу «Холостяк», мы узнали у самого Антона.

«Вырос в обычной саратовской семье»

— Чем, на ваш взгляд, этот сезон «Холостяка» будет отличаться от предыдущих?

— Тем, что девушки меня не знают, поэтому мне придется вызывать у них интерес. То есть они ждали, что холостяком будет известный человек, а получилось, что нет. Но коль уж мы оказались «в одной лодке», приходится на полную катушку проявлять все свои сильные стороны. На это точно стоит посмотреть!

— Ваши внешние данные и характер мы увидим и оценим в шоу. Но один из самых важных критериев для женщин — финансовая состоятельность жениха. Вы богаты? У вас есть дом, квартира в столице, хорошая машина?

— Требовательную женщину я смогу обеспечить. Все у меня есть, даже недвижимость не в России. Но все эти критерии очень сомнительные. Можно иметь хрущевку в Москве, машину, взятую в кредит, и покосившийся домик за границей. Это не показатели. Гораздо важнее масштабные перспективы, нежели наличие чего-то несущественного сейчас.

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— У вас своя стоматологическая клиника, говорят, что вы ставили брекеты Паулине Андреевой, лечили зубы Ревве и Лободе. Как удалось получить таких знаменитых клиентов?

— По поводу знаменитостей — это интимный вопрос, и я не хотел бы от своего лица обнародовать информацию о своих пациентах. Это медицинская этика. Все, что можно, я выкладываю в Инстаграме. Или это выкладывают мои пациенты. Но лично я этот вопрос не комментирую.

— Ожидаете, что после шоу клиентов прибавится?

— Мне этого не нужно, мои цели гораздо шире, чем пиар ради бизнеса. Мне есть что донести до аудитории, и в глобальном смысле я вижу своей миссией возможность приносить пользу людям. Я хочу рассказать, что думаю про экологию, например. Мне это важно. Например, если в начале съемок шоу я еще видел в стаканах пластиковые трубочки, то уже через пару дней съемочного процесса их не стало. Или если в первых выпусках шоу девушки могли себе позволить бокал шампанского, то далее его уже заменяла вода. Я категорически против использования пластика, так как он засоряет окружающую среду. Я даже зубной пастой пользуюсь органической, так как в зубной пасте (не только в тюбике) содержится пластик. И я не употребляю алкоголь.

— Пишут, что у вас в семье есть олигархи…

— У меня самая обычная семья — прекрасная, спокойная, среднестатистическая. Родители не медики, бабушка — управляющая нашей семьи и просто уникальный человек. Я вырос в самой обычной семье в Саратове, но все в моей судьбе сложилось так, что я теперь живу в России и США, имею практику в Москве. Я очень благодарен маме и папе за их воспитание. Мои родители позволяли мне быть собой всегда. И до сих пор они принимают каждый мой выбор, поддерживают меня в любой ситуации, а когда нужно, делятся ценным советом. Это дорогого стоит.

— Идеальная семья — она какая?

— Эталон семьи для меня — это партнерские отношения, которые будут работать поколениями. Есть даже мечта сделать герб моей семьи. Если рассматривать пример идеального союза, то отмечу семью Бекхэм, они прекрасные!

«Откровенные сцены? О да!»

— Говорят, что ваш клиент Александр Ревва сподвиг вас на занятия музыкой. Это так?

— Можно сказать, что да. Это было из серии: «Ты мог бы попробовать развиваться в этом направлении!» «Почему бы и нет?» — подумал я. Саша познакомил меня с очень крутым калифорнийским музыкантом Александром Чемеровым, ставшим моим саунд-продюсером и другом. И вместе с ним мы стали делать музыку, с которой сейчас выступаем на различных фестивалях.

— В вашем Инстаграме много фоток с Иваном Дорном. У вас общий музыкальный проект или он ваш пациент? И кстати, вам говорили, что вы похожи?

— Да, мне говорили о нашем внешнем сходстве. Ваня — уникальный человек и музыкант, он чувствует музыку как никто другой. Он даже написал для меня бит, правда, пока у меня не дошли руки, чтобы к этому биту написать стихи.

— Совсем недавно самой известной завидной невестой была Ольга Бузова. Теперь у нее есть жених. Кто сейчас, по-вашему, самая завидная невеста из наших известных женщин?

— С Ольгой Бузовой я, кстати, познакомился совсем недавно на съемках новогоднего «Камеди», но достаточно шапочно, не успел с ней толком пообщаться. Из российских завидных невест я никого не назову, но могу западных. Например, любая из Кардашьян, у которой нет детей. Уиллоу Смит тоже интересная девушка.

— На проекте вы в своей одежде или вам ее подбирают стилисты программы?

— В большинстве случаев появляюсь в своей одежде, на одной из церемоний буду даже в костюме моего бренда. А там, где не в своей, конечно, помогали стилисты.

— Самый популярный способ знакомства теперь — приложение Тиндер. Расскажите о своем интересном и поучительном опыте с этим сервисом.

— Я никогда не пользовался Тиндером. Но я знаю людей, у которых благодаря ему получились долгие отношения.

— Понятно, что в девушке самое главное — ум, красота, глаза, которые зеркало души… Но всем понятно, что в XXI веке важна сексуальная совместимость. Ждать ли нам от вас откровенных сцен в новом «Холостяке»?

— О да!

— Кстати, врач ведь сразу видит, кто из девушек делал грудь или накачал губы… Вас это от некоторых участниц не оттолкнуло?

— Да, докторам всегда все это сразу видно. Вообще это, конечно, отталкивает. В любом случае я за натуральную историю, потому что надо четко понимать, какие дети у тебя потом будут с этим человеком.

«Холостяк» 1 марта/20.30