Непризнанный наследник экс-короля Малайзии помял фотографию отца

Бывшая супруга короля Малайзии Мухаммада V, который сам уже бывший правитель, «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram видео со своим сыном Леоном. Напомним, монарх усомнился, что мальчик является его наследником и поспешил разорвать все связи с русской женой. Оставшаяся без «восточной сказки» модель пытается доказать, что забеременела именно от короля.

Так вот, на ролике видно, как полугодовалый Леон мнет и слюнявит фотографию Мухаммада V. Мать как будто случайно это заметила, учитывая, что в руке у нее была включенная камера, и бросилась отнимать у малыша драгоценные снимки и отчитывать его на русском языке.

«Коробки с фотографиями лежали на нижней полке под телевизором, а Леон очень любит изучать все углы в доме, и поэтому добрался и туда. Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило… И стало как-то грустно, что однажды придется рассказать сыну, что случилось между мной и его отцом…» — объяснила произошедшее Оксана.

Она заявила, что ничего не будет скрывать от мальчика, историй, что папа — космонавт и улетел на другую планету Леон не услышит. Но в то же время Воеводина спросила подписчиков, что бы они говорили детям в подобной ситуации.

Сейчас это видео широко обсуждается в социальных сетях. Многие пользователи считают, что оно было снято совсем не случайно, и Оксана таким образом пытается вывести бывшего мужа на отцовские эмоции.

Напомним, недавно брошенная венценосным мужем российская красавица потребовала от бывшего короля алиментов. После этого ее семье якобы угрожали неизвестные люди. В любом случае, для такого разбирательства придется заставить монаршую особы пройти ДНК-тест, а российский суд не имеет таких полномочий.