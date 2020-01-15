ЗВЕЗДЫ

Непризнанный наследник экс-короля Малайзии помял фотографию отца

Бывшая жена монарха Оксана Воеводина сняла эту сцену на видео, хоть и пыталась остановить сына.

Непризнанный наследник экс-короля Малайзии помял фотографию отца
После замужества Оксана Воеводина обрела новую религию и взяла себе новое имя. Фото: instagram.com/rihanapetra/

Бывшая супруга короля Малайзии Мухаммада V, который сам уже бывший правитель, «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram видео со своим сыном Леоном. Напомним, монарх усомнился, что мальчик является его наследником и поспешил разорвать все связи с русской женой. Оставшаяся без «восточной сказки» модель пытается доказать, что забеременела именно от короля.

Так вот, на ролике видно, как полугодовалый Леон мнет и слюнявит фотографию Мухаммада V. Мать как будто случайно это заметила, учитывая, что в руке у нее была включенная камера, и бросилась отнимать у малыша драгоценные снимки и отчитывать его на русском языке.

«Коробки с фотографиями лежали на нижней полке под телевизором, а Леон очень любит изучать все углы в доме, и поэтому добрался и туда. Конечно, он пока ничего не понимает, но в груди у меня защемило… И стало как-то грустно, что однажды придется рассказать сыну, что случилось между мной и его отцом…» — объяснила произошедшее Оксана.

Она заявила, что ничего не будет скрывать от мальчика, историй, что папа — космонавт и улетел на другую планету Леон не услышит. Но в то же время Воеводина спросила подписчиков, что бы они говорили детям в подобной ситуации.

Сейчас это видео широко обсуждается в социальных сетях. Многие пользователи считают, что оно было снято совсем не случайно, и Оксана таким образом пытается вывести бывшего мужа на отцовские эмоции.

Напомним, недавно брошенная венценосным мужем российская красавица потребовала от бывшего короля алиментов. После этого ее семье якобы угрожали неизвестные люди. В любом случае, для такого разбирательства придется заставить монаршую особы пройти ДНК-тест, а российский суд не имеет таких полномочий.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Воеводина новостиВоеводина разводкороль МалайзииМухаммад VНовости googleОксана Воеводинаотцы и детиразвод Воеводиной
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Непризнанный наследник экс-короля Малайзии помял фотографию отца
Интересно?
Поделись с друзьями: