«То же самое»: Иван Ургант сравнил Собчак с коронавирусом

Ведущий в своем шоу уже не в первый раз подшучивает над светской львицей.

На очередную вечернюю программу Ивана Урганта пришла Елена Малышева. Ведущий обратился к ней: «Вы понимаете, что нас волнует? Основная наша проблема и опасение… Мы все не понимаем, что нам делать. И как нам от этого спастись… Что нам делать, Лена?».

Ведущая программы «Жить здорово» решила, что Ургант имеет ввиду коронавирус и дала рекомендации по его профилактике. А потом вдруг спросила, правильно ли она поняла его.

«Нет, я про приход Собчак на Первый. Но, в принципе, то же самое», — ответил Иван.

Отметим, что это уже не первое колкое высказывание в адрес светской львицы с его стороны. Недавно ведущая программы «Док-Ток» пришла к Урганту в студию и стала любопытствовать по поводу его зарплаты. Ее собеседник не стал скрывать, что получает примерно, как Познер. Чтобы приблизиться к его деньгам он посоветовал Ксении выйти замуж за Владимира Владимировича. И настоятельно рекомендовал не заглядывать в чужой кошелек.