«Выйди замуж за Познера»: Собчак захотела зарабатывать как Ургант

«Первый канал» анонсировал старт нового проекта «Док-Ток» с Ксенией Собчак и Александром Гордоном. В преддверии первого выпуска, который зрители смогут увидеть уже 10 февраля, ведущая стала гостьей Ивана Урганта в авторском проекте. Во время обсуждения передачи Ксения призналась, что очень хотела бы зарабатывать столько же, сколько зарабатывает Иван. Собчак спросила – что нужно сделать, чтобы быть столь же успешной?

Ургант не стал кривить душой, однако отшутился – у него примерно такая же заработная плата, как у Владимира Познера.

«Мне придется дожить до такого же возраста, как Познер?», — спросила Собчак.

«Тебе придется выйти замуж за Познера. А когда ты умрешь, ему достанутся все твои деньги! Не считай чужие средства!», — по-отечески посоветовал Иван Ксюше.

Чуть позже Собчак уточнила – за работу над новым проектом она взялась не ради денег, а исключительно потому что ей было интересно попробоваться в этом направлении. Подробностями о передаче журналистка делиться отказалась, сославшись на детали контракта. Однако, подметила, что подобного проекта на отечественном телевидении еще не было. Из-за сложности съемок рабочая команда даже задержала старт проекта. Ксюша пояснила, что гости студии будут вести интеллигентные и спокойные разговоры на серьезные темы. Передача будет выходить четыре раза в неделю.