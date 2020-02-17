Темная история: секреты съемок шоу «Студии Союз»

Пройдя двойной кордон охраны в павильоне Главкино, можно оказаться в огромной темной студии, где подсвечиваются только ведущие, декорации, иногда зрительский зал, ну, и рабочее место администраторов.

Подходить к съемочной площадке в темноте лучше с фонариком, потому что все сотрудники следуют требованию режиссера – одеваться только в черное. И главное не наткнуться на сидящих в темноте помощников режиссеров, топчущихся у кранов с камерами операторов и других сотрудников ТНТ.

Движения в студии почти никакого. Только изредка вдоль стенки, стараясь никого не задеть, ходят сотрудники ТНТ или почти незаметно продефилируют мимо, сверкнув глазами, бдительные охранники. Каждый занят своим делом, поэтому, чтобы не смущать коллег-телевизионщиков, мне пришлось подняться к зрителям.

А там по-настоящему весело. Мало на каких съемках можно встретить дружный смех всего зала – не по команде. В этот раз гостями была группа HammAli & Navai. Участники группы старались отвечать на вопросы ведущих с самоиронией, шутить и веселить зрителей.

«Гостей, которые слишком серьезно относились к экспериментам над своими песнями я не помню, — рассказывает участник шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ Виктор Щетков. — Думаю, гости понимают, на съемки какой передачи они идут, она все-таки развлекательная.

А те, кто приходит, максимально положительно относятся к тому, что мы перерабатываем их материал, так даже интереснее.

Гости, которые к нам приходят — это публичные люди, поэтому тяжело среди них найти скованных людей. Тем более они заранее приезжают на съемки, мы общаемся еще до начала мотора, так на момент начало съемок уже комфортная атмосфера».

Задача ведущих – не дать расслабиться гостям. И на протяжении всех съемок, которые длятся блоками по 3-4 часа, постоянно подшучивают над музыкантами.

«Понятно, что, когда к нам приходит профессиональный певец и начинается эксперимент «Вы орете великолепно», он не сразу готов позволить себе петь «некрасиво», — делится с нами участница шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ Елена Гущина. — Но, благо, чаще всего к нам приходят гости с хорошим чувством самоиронии и подзадоривает их больше желание собственную песню преодолеть в условиях нашего конкурса.

Что касается особых приемов: юмор — это главный и самый верный способ расслабить любого человека. А благодаря нашему «народному» контенту — сделать это несложно».

Некоторые юмористические шоу на ТВ строятся на желании зрителя «досидеть» до конца эфира. Когда надо аплодировать – он будет это делать, когда просят засмеяться – засмеется. На что не пойдешь ради того, чтобы промелькнуть пару секунд в эфире. «Студия СОЮЗ» — приятное исключение.

«Уже два часа прошло? – сидящий рядом парень удивленно смотрит на экран смартфона. – Не заметил».

Тяжелее переносят съемки ведущие. Находиться без солнечного света в темном павильоне несколько дней подряд – непросто.

«Понятно, что переутомление сценическое, творческое – вещь особая. В нашем случае, наверное, после съемок больше опустошен не физически, а эмоционально. Потому что смеяться и выдавать позитив не просто на протяжении двух-трех съемочных дней подряд, — продолжает Елена Гущина. – Тяжелее на самом деле не зимой находиться круглосуточно в павильонах съемочных, а летом или весной, когда все дышит вокруг, солнце и хочется гулять, дышать воздухом. Вот тут соблазн реально больше сбежать».

Виктора Щеткова перспектива побега не очень привлекает – спасает сон и снег.

«Обычно я сплю до 3-х дней после съемочного пула, ну плюс приставка и сериалы. В общем делаю все, что требует минимальной работы головного мозга, – рассказывает Щетков. — Зимой как раз проще, не особо тянет на улицу, тем более в Москве не самая лучшая зима».

Так что каждый четверг с 20 февраля в 21:00 на ТНТ смотрите новые выпуски программы.