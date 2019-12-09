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Рэперов HammAli & Navai обстреляли после концерта в Липецке

Неизвестные преследовали автомобиль исполнителей и открыли по нему прицельный огонь.

Рэперов HammAli & Navai обстреляли после концерта в Липецке
Репер HammAli. Источник: Кадр из клипа "Девочка - война", YouTube

В Липецке неизвестные обстреляли машину рэперов HammAli & Navai. Представители исполнителей рассказали, что Александр Громов и Наваи Бакиров должны были появиться в «Мегаполисе». Дослушать любимые хиты прибывшим к месту веселья людям не дали – в какой-то момент экстренные службы эвакуировали около 500 человек на улицу. Чуть позже выяснилось, что неизвестный позвонил на телефон, где проходило выступление, и заявил о заложенной бомбе. Некоторые из пришедших покидали «Мегаполис» без верхней одежды.

Однако на этом приключения рэперов не кончились. После концерта, отмечает Mash, за «Мерседесом» рэперов увязалась «Лада Приора». Неизвестные не только выслеживали исполнителей, но и открыли по ним огонь из травматического оружия. Сейчас артисты уже обратились с заявлением в правоохранительные органы, злоумышленников ищут.

Напомним, HammAli & Navai стали широко известны публике после ряда удачных треков. Так, одним из самых востребованных стал «Девочка-война» – в июне 2019 года он набрал более 40 миллиона просмотров.

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HammAliNavaiЛипецкНовости googleпогонястрельба
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Рэперов HammAli & Navai обстреляли после концерта в Липецке
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