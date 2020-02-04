«Модификация чумы»: друзья Ванги уверены, что она предсказала вспышку коронавируса

Переводчики и близкие друзья провидицы до недавнего времени не понимали, о чем им говорила слепая болгарская женщина.

Провидица Ванга давно скончалась, но шумиха вокруг ее предсказаний не утихает. В свое время с ней виделись даже российские звезды. А несколько месяцев назад после 25 лет молчания решила обнародовать ее пророчество актриса Елена Проклова. В нем говорилось о том, что Россия «расцветет» с годами. А Ольга Зарубина призналась не так давно, что Ванга предсказала ей покушение на Владимира Евдокимова.

В одной из передач «На самом деле» доверенные лица болгарской провидицы раскрыли тайные предсказания женщины.

«Она говорила, что к этим двойкам будет вспышка старой болезни, которая принесет большую опасность для всего человечества. Может быть, это болезнь, которую человечество уже победило, вернется. Это должно быть где-то на Юге. Мы не знаем точно, где», — заявил личный переводчик Петр Стоянов в прошлой передаче.

Друг Ванги, журналист Сергей Косторной, подтвердил, что такое пророчество действительно было.

«Она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества. Планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей. Я сейчас в шоке. Мы с вами 26 декабря беседовали на эфире, а через месяц имеем сбывшееся предсказание», — высказался он в студии.

Сергей добавил, что провидица предупреждала, что нужно ждать беды к 22.02.2020 или к 02.12.2020. Он убежден, что Ванга имела в виду коронавирус, который вспыхнул недавно в Китае.

«По мнению Ванги, это чума, которая уже была и выкосила миллионы людей. Это модификация чумы», — высказался Косторной.

Переводчик провидицы из Болгарии Тодор Тодоров уточнил, что точных дат прорицательница не называла.

«Когда будет год зеркала, свет перевернется наоборот и вся проблема придет от «желтых». Тогда я не понимал ничего, а теперь у меня волосы стоят дыбом», — поделился еще один переводчик, отметив: раньше он думал, что речь идет о желтухе.

Эксперты в студии, Сабина Пантус и Роман Устюжанин, которые проверяли героев на детекторе лжи, тоже были поражены. Они признались, что скептически относились к предсказаниям Ванги, но теперь начинают в них верить. Они отметили, что коронавирус был впервые выделен в 1965 году, а потом появлялись другие виды этого вируса.

«Ванга говорила, что через три месяца после пика заболевания будет найден препарат, который поборет эту болезнь. Но, к сожалению, будет потеряно много людей к тому моменту», — вспомнил Косторной.

Он также считает, что, возможно, провидица говорила об астероиде, когда имела в виду страшные события, которые должны произойти в декабре 2020 года.

«Ванга говорила: «Черный пепел накроет землю и закроет солнце, реки выйдут из берегов, огромные территории исчезнут с лица земли, даже если он пролетит рядом», — рассказал он.

Эксперты в студии предупредили, что герои передачи говорят правду, но не исключено, что они просто верят в предсказание или вкладывают в них свою трактовку.