Елена Проклова обнародовала пророчество ясновидящей Ванги, о котором молчала 25 лет

Актриса решила передать тайное послание, оставленное провидицей для российского народа.

Ванга — одна из самых знаменитых провидиц в мире. В 1996 году женщина скончалась, но до сих пор некоторые ее предсказания остались нерасшифрованными. Гостем передачи «На самом деле» не так давно становился друг и кум Ванги Сергей Косторной. Он рассказал о предсказаниях ясновидящей о России. А недавно к редакторам передачи обратилась Елена Проклова. Оказалось, что актриса тоже общалась с ясновидящей. 25 лет она хранила в тайне пророчество Ванги, но теперь решила его обнародовать.

По словам Елены, она несколько раз беседовала с провидицей. Та ее попросила обнародовать пророчества лишь в том случае, если в течение 25 лет произойдет все то, что она ей предрекла. К удивлению актрисы, все слова Ванги оказались правдой и сбылись, поэтому она и пришла на ток-шоу, чтобы рассекретить предсказание. Проклова отметила, что впервые побеседовала с Вангой, когда была еще подростком. Тогда она предсказала ей много фактов, которые сбылись, включая то, что она дважды станет мамой. Когда на свет появилась вторая дочь актрисы, Елена вспомнила, что провидица просила снова с ней встретиться.

Вторая встреча Елены с болгарской ясновидящей состоялась в 1995 году. Актриса хотела ее поблагодарить, но женщина от нее только отмахнулась. Она сделала ей наказ о том, чтобы та четверть века молчала о ее пророчестве, а потом передала послание российскому народу. По словам актрисы, Ванга впала в транс и вела себя странно на взгляд обычного человека. Проклова нашла блокнот, чтобы записать слова ясновидящей. Она принесла с собой тот самый блокнот и передала ведущему Дмитрию Шепелеву.

«Пройдет год, ты сможешь говорить всей России, что также и земли России вернутся домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче и будет еще лучше, благоухать будет как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир — с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет… Переход на высокий уровень… Пусть соседи ее держатся», — зачитала он текст. В конце передачи Проклова рассказала гостям в студии, что грядущий год по славянскому календарю — год парящего орла. По ее словам, он станет судьбоносным не только для нашей страны, но и для всего мира.