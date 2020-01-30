Звезда шоу «Последний герой» Давидыч о госпитализации: «Я лег, вырубился, а дальше не помню»

Скандальный автоблогер и организатор движения стритрейсеров Давидыч, он же Эрик Китуашвили, едва не погиб на Филиппинах во время съемок шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Давидыч принял решение участвовать в шоу, несмотря на сахарный диабет. С собой на остров он взял лекарства и постоянно мерил уровень сахара в крови — но это не спасло его от ситуации, которая чуть не стоила ему жизни.

«Я почувствовал, что не могу стоять — просто нет сил, ноги подкашиваются, — сообщил Эрик Давидыч Teleprogramma.pro. — К тому моменту я не ел уже больше 36 часов, и мы только что вернулись с тяжелого испытания. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки. Я лег и вырубился и дальше помню только, как вокруг бегали доктора. Они измерили уровень сахара, и врач понял, что я сейчас впаду в кому. Доктор бил меня по щекам, запрещал спать и твердил, что мне надо в больницу. Я же просто не послушал, сказав, что посплю и завтра с новыми силами вновь кинусь в бой. Как выяснилось позднее, в тот момент я уже не отдавал себе отчет в своих решениях и не осознавал смертельной опасности, с которой столкнулся».

Дежуривший на острове врач диагностировал гипогликемию — опасное состояние, вызванное нехваткой в организме глюкозы, которое способно привести к нарушениям работы мозга и в итоге — к летальному исходу. Давидыча экстренно эвакуировали на лодке на Большую землю.

«Состояние пострадавшего было оценено как тяжелое, принято решение об эвакуации в стационар, — рассказал доктор Сергей Ковалев. — Эрик Давидыч был доставлен в медпункт города Эль Нидо, где прошел инфузионную терапию и контроль уровня сахара, после чего было принято решение о его дальнейшей эвакуации в реанимационное отделение госпиталя в городе Пуэрто-Принсеса». Участника шоу реанимировали 16 часов.

После госпитализации врачи категорически не рекомендовали Эрику возвращаться на остров. Чем в итоге все закончилось, станет известно в шоу «Последний герой. Зрители против звезд», которое стартует на канале ТВ-3 уже 8 февраля.