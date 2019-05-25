В шаге до финала: экстрасенс Виктория Комахина покинула шоу «Последний герой»

Девушка призналась, что после участия в реалити больше не хочет ходить в спортзал, хотя раньше профессионально занималась бодибилдингом.

Полтора месяца длились съемки некогда популярного реалити-шоу «Последний герой». В этом году актеры и экстрасенсы поселились на Филиппинских островах. Им приходилось выживать, добывая себе еду своими руками. Каждой команде выдали лишь небольшие мешки с рисом. Уже после нескольких испытаний стало ясно, что лидером актеров стал Илья Глинников, а экстрасенсов — Аида Мартиросян. Когда участников осталось совсем мало, они объединились в одно племя, но не стали дружить. Аида до полуфинала в итоге не дошла. Участники проголосовали против нее.

Предпоследнее испытание проходили лишь четверо человек: Илья, Анфиса Черных, Иван Шабанов и Виктория Комахина. Ведущая Яна Троянова призвала их бороться до последних сил, так как финал уже близко. Она отметила, что многие из них преследуют благородные цели: Иван хочет посвятить победу отцу, который недавно скончался, а Вика мечтает вернуться победительницей ради своих детей.

Но испытание оказалось непростым. Сначала каждый участник встал на высокие палки и с помощью ведра набирал воду и заполнял ими балки. Когда появлялся поплавок, то они имели право спуститься и приступить к следующей части. Добравшись до мешков, нужно было собрать пазл. Первым с заданием справился Глинников, а затем Анфиса. Несмотря на то, что Иван уронил ведро и потратил много времени на то, чтобы его достать, он опередил Викторию.

Все они прошли в финал, кроме Комахиной, которая была сильнейшим участником из племени экстрасенсов.

«Это не игра — это жизнь. И вы знаете, я больше не хочу качаться! Вы знаете, занятия спортом — это было что-то вроде того, чтобы себя убить, закрыться, мое хобби, но в мире есть много чего интересного. Да, я попробовала этот вид спорта. Все очень круто. Спасибо! Идем дальше!», — произнесла она.

Девушка также обратилась к оставшимся участникам проекта. «Кто бы из вас не выиграл, это всего лишь деньги. Выигрыш другой, ребят. Самое интересное, я не чувствую, что проиграла», — сказала Виктория и пожелала всем добра. Напомним, что она профессионально занималась бодибилдингом. На ее теле прокачана каждая мышца, но похоже, что теперь финалистка еще одного шоу «Битва экстрасенсов» будет посвящать себя только семье. Комахина не расстроилась, хоть и покинула проект в шаге до финала.