«Евровидение-2020»: Венгрия объявила бойкот, а артист из России споет на русском

Есть ли что-то более скучное, чем российское ТВ сразу после новогодних праздников? Деваться некуда: пора обсуждать «Евровидение», весна-то не за горами!

Шоу фриков, гей-парад, содомический пляс — как бы ни ругали конкурс, так или иначе следят за ним почти все. «Телепрограмма» собрала все, что известно на настоящий момент о шоу, которое пройдет в середине мая в Нидерландах уже в 65-й раз.

Где и когда

Поскольку в прошлом году победу в конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, в этом году шоу пройдет в Стране тюльпанов. Город выбирали больше полугода. Амстердам отказался сразу — мол, у нас все подходящие арены заняты под футбол и бизнес-форумы. Тогда в битву за «Евровидение-2020» включились Роттердам, Гаага, Бреда, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. В итоге самое большое усердие проявили Роттердам и Маастрихт, они и вышли в условный финал, победителем которого оргкомитет конкурса признал первый город. Роттердам — второй по численности город Голландии и самый крупный в Европе порт. Шоу решили провести не на спортивной арене, как чаще всего бывает, а в конгресс-центре Rotterdam Ahoy — там и выставят огромную сцену. Первый полуфинал пройдет 12 мая 2020 года, второй полуфинал — 14 мая, а финал намечен на 16-е.

Сколько стоит

В середине декабря стартовала первая волна продажи билетов на шоу. Буквально за пару часов все расхватали. Еще одну партию организаторы обещают пустить в продажу в январе и середине марта (точные даты назовут позже). Любителям конкурса предлагают приобрести билеты как на репетиции — от €18 (1200 рублей) или генеральный прогон — от €28 (1900 рублей), так и на полуфиналы и финал — от €68 (4600 рублей). Для самых ярых фанатов есть специальный суперпакет на шесть вечерних шоу — то есть на все, что пройдут на роттердамской арене, стоит он €800 (55 000 рублей).

Уже представлен макет сцены — ею занимается немец Флориан Видер. «Дизайн показывает связь между небом, морем и землей, — пояснил он. — Горизонт связывает эти элементы и будет работать как окно, открывающее мир «Евровидения-2020». Также дизайн вдохновлен каналами и мостами, которые соединяют землю и воду в Нидерландах.

Кто участвует

В этом году в шоу примет участие 41 страна: Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания. Каждая из них отражена в логотипе конкурса — он представлен в виде прерывистого круга из флагов стран-участниц в порядке их первого участия в «Евровидении». Мероприятие пройдет под девизом Open Up («Откройся!») — миру, друг другу, музыке, Голландии и так далее. Жеребьевка для распределения полуфиналистов пройдет 28 января в Роттердаме. Ведущими шоу станут актриса Шанталь Янзен, двукратная участница «Евровидения» Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Кто поедет от нас

Самый важный для нас вопрос — кто представит Россию в конкурсе. В этом году право выбирать артиста у Первого канала. По традиции имя участника держится в тайне до последнего момента. Однако версии вовсю циркулируют. Так, Григорий Лепс открыто выдвинул кандидатуру Александра Панайотова — своего подопечного, финалиста шоу «Голос», которому каждый год прочат поездку на европейский песенный конкурс, но что-то каждый раз не срастается.

Конечно, не обошлось без Ольги Бузовой — самая хайповая личность страны поспешила перевести свой хит «Мало половин» на английский и уже вовсю репетирует в надежде на благосклонность отборочной комиссии. Ну, очевидно, намекает на готовность! Обсуждаются и кандидатуры певицы Zivert, Нюши и многих других.

Скандалы

Большинство стран еще проводят национальные конкурсы по отбору или в закрытом режиме обсуждают, кого отправить в Голландию. А вот Венгрия уже определилась: в этот раз — бойкот. Причина? Пропаганда однополой любви. Да, Венгрия официально объясняет отказ тесной связью конкурса с ЛГБТ-сообществом, которую никто никогда и не скрывал. «Решение было принято на фоне роста гомофобной риторики в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан начал политику «семья прежде всего», направленную на оказание помощи традиционным семьям и рост рождаемости», — объяснил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии.

Более того, в этом году спикер венгерского парламента Ласло Кевер сравнил усыновление детей однополыми парами с педофилией, а на венгерском проправительственном телеканале международный конкурс назвали «гомосексуальной флотилией».

больше по теме Венгры окрестили «Евровидение» гомосексуальной флотилией и отказались от конкурса Всего в предстоящем песенном соревновании должна появиться 41 страна.

Кошелек

Если вы захотите на шоу, то потратите:

Консульский сбор за шенгенскую визу: €60 (3500 руб.) Билет на финал: €200 (14 тыс. руб., условная средняя цена). Билет на самолет Москва — Амстердам — Москва: 15 000 руб. Аренда номера в отеле или комнаты в квартире на 3 дня: 15 000 руб.

Итого: около 47 500 руб. (без учета трат на питание и проезд из Амстердама в Роттердам).

Слухи

Говорят, будто на «Евровидении-2020» представитель России впервые за 15 лет исполнит песню на русском языке. Якобы автором текста стал бизнесмен и поэт-песенник Михаил Гуцериев. Первый канал, определяющий в этом году, кто и с какой песней отправится на конкурс, не комментирует эту информацию.