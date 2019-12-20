СМИ: Лепс поможет Панайотову попасть на «Евровидение-2020»

Григорий Лепс поможет Александру Панайотову попасть на конкурс «Евровидение», который пройдет в 2020 году в Нидерландах. С таким заявлением выступил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Журналистам он рассказал, что российский исполнитель уже много лет мечтает представить страну на европейской арене, но ни разу ему это не удалось – несколько раз Панайотов останавливался буквально в шаге от победы. В этот же раз 35-летний артист обратился за помощью к Лепсу, который имеет достаточное влияние, чтобы реализовать мечту талантливого исполнителя.

Манукян рассказал ФАН, что считает Александра идеальным кандидатом на поездку, однако есть и несколько других кандидатур.

«Ольгу Бузову уже официально отвергли. Яна Рудковская не верит в успех Александра Панайотова, впрочем, она продюсер другого артиста — Димы Билана, — который тоже заявил о своих амбициях. Кроме того, нельзя исключить, что уже после Нового года появятся и другие кандидатуры на поездку в Роттердам», – озвучил свои соображения он.