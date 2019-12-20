ТВ-проекты

Тимур Батрутдинов променял Ольгу Бузову на бывшую невесту

Шоумен призвал участницу «Холостяка» Галину Ржаксенскую, чтобы та помогла ему выбрать новую девушку.

Тимур Батрутдинов променял Ольгу Бузову на бывшую невесту
Тимур Батрутдинов и Галина Ржаксенская/Фото: пресс-служба ТНТ

Тимур Батрутдинов променял Ольгу Бузову на экс-участницу шоу «Холостяк» Галину Ржаксенскую – именно она поможет Тимуру выбрать из двух девушек одну. В новом выпуске «Плана Б» Тимур пригласит финалисток – Риту Гаврилову и Елизавету Аниховскую на свидания.

Вместе с Лизой Тимур отправится на выставку картин. Там он дважды приятно удивит девушку. Для Риты же Тимур подготовил снежные просторы и звезды. Кандидаткам на сердце Тимура также предстоит ответить на несколько каверзных вопросов от Галины, которая после борьбы за сердце шоумена сумела сохранить с ним теплые отношения и как никто другой заинтересована в том, чтобы рядом с ним была лучшая избранница.

Эпизод со съемок "Плана Б"
Эпизод со съемок «Плана Б». Фото: пресс-служба ТНТ

В пресс-службе ТНТ отметили, что не всем появление Ржаксенской придется по душе. А какова будет реакция девушек, зритель сможет увидеть уже в грядущее воскресенье, 22 декабря.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БатрутдиновБатрутдинов личная жизньБузова личная жизньГалина РжаксенскаяОльга БузоваПлан БХолостяк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тимур Батрутдинов променял Ольгу Бузову на бывшую невесту
Интересно?
Поделись с друзьями: