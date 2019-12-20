Тимур Батрутдинов променял Ольгу Бузову на бывшую невесту

Шоумен призвал участницу «Холостяка» Галину Ржаксенскую, чтобы та помогла ему выбрать новую девушку.

Тимур Батрутдинов променял Ольгу Бузову на экс-участницу шоу «Холостяк» Галину Ржаксенскую – именно она поможет Тимуру выбрать из двух девушек одну. В новом выпуске «Плана Б» Тимур пригласит финалисток – Риту Гаврилову и Елизавету Аниховскую на свидания.

Вместе с Лизой Тимур отправится на выставку картин. Там он дважды приятно удивит девушку. Для Риты же Тимур подготовил снежные просторы и звезды. Кандидаткам на сердце Тимура также предстоит ответить на несколько каверзных вопросов от Галины, которая после борьбы за сердце шоумена сумела сохранить с ним теплые отношения и как никто другой заинтересована в том, чтобы рядом с ним была лучшая избранница.

В пресс-службе ТНТ отметили, что не всем появление Ржаксенской придется по душе. А какова будет реакция девушек, зритель сможет увидеть уже в грядущее воскресенье, 22 декабря.