«Я смотрю в твои глаза и вижу свет»: Тимур Батрутдинов выгнал звезду проекта «План Б»

Телеведущий решил, что его отношения с Олесей Романо подошли к концу.

В финале проекта «План Б» у Тимура Батрутдинова был непростой выбор, ведь кто-то из трех девушек должен был уйти, а поступать так, как Ольга Бузова и убрать сразу всех участниц, у него не было никакого желания, ведь если парни Бузовой не сумели задеть ее сердце, то у Тимура ситуация была противоположная, ему нравились сразу три оставшиеся девушки.

Но выбор делать пришлось и шоу со слезами на глазах покинула Олеся Романо. Из-за нахлынувших эмоций она не смогла сказать все, что думала в тот момент, зато Тимур попытался максимально сгладить сложившуюся печальную ситуацию.