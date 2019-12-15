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«Я смотрю в твои глаза и вижу свет»: Тимур Батрутдинов выгнал звезду проекта «План Б»

Телеведущий решил, что его отношения с Олесей Романо подошли к концу.

«Я смотрю в твои глаза и вижу свет»: Тимур Батрутдинов выгнал звезду проекта «План Б»
Олеся Романо. Фото: ТНТ

В финале проекта «План Б» у Тимура Батрутдинова был непростой выбор, ведь кто-то из трех девушек должен был уйти, а поступать так, как Ольга Бузова и убрать сразу всех участниц, у него не было никакого желания, ведь если парни Бузовой не сумели задеть ее сердце, то у Тимура ситуация была противоположная, ему нравились сразу три оставшиеся девушки.

Но выбор делать пришлось и шоу со слезами на глазах покинула Олеся Романо. Из-за нахлынувших эмоций она не смогла сказать все, что думала в тот момент, зато Тимур попытался максимально сгладить сложившуюся печальную ситуацию.

«Я смотрю в твои глаза и вижу свет. Надеюсь, твой свет притянет мотылька, который не сгорит в нем» — с грустью в голосе и в последний раз сказал Тимур участнице шоу.

 

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«План Б»Олеся РоманоТимур Батрутдинов
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«Я смотрю в твои глаза и вижу свет»: Тимур Батрутдинов выгнал звезду проекта «План Б»
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